Сварка через обід: волинянка потрапила за ґрати за вбивство чоловіка





Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду, пише сайт



Інцидент стався 6 червня 2025 року. Під час словесного конфлікту Жанна М. вдарила ножем у груди свого чоловіка. При цьому жінка була в стані алкогольного сп`яніння. У потерпілого діагностували проникаючу рану, що згодом призвела до смерті.



Дії кваліфікували за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне в момент скоєння, що спричинило смерть потерпілого).



На судовому засіданні обвинувачена визнала вину і розкаялася. Мовляв, у неї відбувалася сварка з покійним чоловіком, бо не приготувала обід. Обоє були п’яними. Коли жінка чистила картоплю, чоловік постійно робив їй зауваження. Тому спересердя завдала йому удару ножем.



За її словами, смерті йому не бажала. Спочатку крові не було видно. Після того, як чоловік дійшов до ліжка, то вдарився об бильце і впав. Тоді й побачила кров.



Потерпіла дочка зазначила, що в сім’ї відбувалися сварки. Батькові не подобалося, що матір часто вживала спиртні напої. Син подружжя додав: батько постійно робив зауваження матері, щоб не пила. Хоча й сам випивав. Навіть перед смертю у лікарні покійний запитував, чи мати вживає спиртне.



Обвинувачена має трьох дітей, двоє з яких є повнолітніми. Суд у підсумку призначив Жанні М. чотири роки позбавлення волі.

