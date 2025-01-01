Росіяни атакували Київ та низку регіонів України: є загиблі, десятки постраждалих

Війська рф атакували безпілотниками низку регіонів України у ніч проти 7 вересня. Є загиблі та поранені, у Києві зруйновано кілька багатоповерхівок.

Про це повідомили очільники обласних та міських адміністрацій, пише Громадське.

Київ

У столиці постраждали Святошинський та Дарницький райони.

У Святошинському районі уламки одного зі збитих безпілотників влучили у 16-поверхівку, там сталося загоряння на верхніх поверхах.

Сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — там частково зруйновані з 4 до 8 поверхи. Окрім того, горіли ще дві 9-поверхівки.

Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі поблизу СТО.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі загинули двоє людей — молода жінка та дитина віком до 1 року, чиє тіло рятувальники деблокували з-під завалів.

У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

За інформацією медиків, у Дарницькому районі в укритті померла жінка старшого віку.

Загалом відомо про 18 постраждалих внаслідок атаки на Київ. Шестеро з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

У Печерському районі внаслідок атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі. Міський голова Віталій Кличко заявив, що будівля — урядова. Займання, схоже, сталося внаслідок збиття БпЛА.

Київська область

У Броварах унаслідок російських атак постраждала 18-річна дівчина — у неї поранення ноги.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення, у Бучанському — пошкоджено два приватні будинки, у Фастівському — приватний будинок та стайню, загинуло 7 коней.

Запорізька область

Увечері 6 вересня окупанти атакували місто Запоріжжя безпілотниками. Станом на 23:00 повідомлялося про 15 постраждалих: 4 людини госпіталізовані, ще 11 — лікуються амбулаторно. Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів одну людину.

У місті пошкоджено 6 багатоповерхових і 4 приватних будинки. Значних руйнувань зазнав місцевий дитячий садок — майже 80% будівлі знищено. Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури.

Уночі проти 7 вересня окупанти атакували неназване підприємство у місті, там сталося займання. Окрім безпілотників обласна адміністрація попереджала про загрозу від російської тактичної авіації. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Сумська область

Пізно ввечері 6 вересня війська рф атакували Путивльську громаду Сумщини. Постраждали 7 людей, 1 жінка загинула. Серед постраждалих — 9-річна дитина.

Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу, повідомили в обласній адміністрації.

Одеська область

Окупанти завдали масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову, повідомили в ОВА.

В Одесі виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Дніпропетровська область

У Дніпрі через удари безпілотниками постраждала інфраструктура.

Через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку окупанти поцілили по місцевому підприємству. Поранені троє чоловіків, один з них — у важкому стані.

У Нікопольщині через обстріл загинув 54-річний чоловік, ще один місцевий 64 років постраждав.

Потрощені заправки, парник, 4 господарські споруди. Зруйнований приватний будинок, ще 2 —

Полтавська область

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, минулося без постраждалих. У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

У місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств.

