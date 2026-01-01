Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Сьогодні, 16:38
Журналісти інтернет-видання ВолиньPost проаналізували документ.
Цьогоріч, як і минулого року, попри немалі доходи родини, мер не задекларував жодної нерухомості та не показав заощадження.
Олександр Ковальчук очолює Ківерцівську міськраду вже шість років. За цей час його персона обросла низкою резонансних історій.
Шлейф скандалів
У 2023 році, в розпал повномасштабної війни, він ініціював тендер на будівництво стадіону вартістю 145 мільйонів гривень. Це викликало хвилю критики серед суспільства. Того ж року комунальна “швидка” придбала кросовер за понад мільйон гривень, який згодом опинився у користуванні міського голови.
Окремий резонанс спричинила інформація про бронетехніку, яку мер зберігав на території комунального підприємства, замість передачі її для потреб армії. А ще упродовж кількох років Ковальчука неодноразово штрафували за порушення правил дорожнього руху. Відомо щонайменше про два випадки керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, тривалий час він їздив без водійського посвідчення.
У квітні 2024 року Ковальчуку повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі автомобілів для військових, які були придбані за завищеними цінами. За даними слідства, переплата могла становити понад 6 мільйонів гривень.
А 26 лютого цього року у міського голови Ківерців правоохоронці провели обшуки. Медіа повідомляли, що, ймовірно, слідчі дії пов’язані із закупівлями піску та щебеню.
Доходи та збереження
За минулий рік Олександр Ковальчук заробив у Ківерцівській міській раді 930 тисяч гривень. Це близько 77 тисяч гривень на місяць.
Натомість, посадовець задекларував значно більший дохід дружини — понад 2 мільйони 300 тисяч гривень від підприємницької діяльності.
Подружжя має банківські рахунки у ПриватБанку та УкрСиббанку. Втім, інформація про кошти на них у декларації, чомусь, прихована.
Нерухомість
Попри доволі високі (як для середньостатистичної української родини) доходи, Олександр Ковальчук не декларує жодної нерухомості. Ані він, ані його дружина офіційно не володіють будинками, квартирами чи земельними ділянками. Аналогічна ситуація була і в декларації і за минулий рік. Таким чином, згідно з документами, вся родина фактично не має ані власного, ані орендованого житла. У 2023 році мережею ширилося фото будинку в Ківерцях, у якому нібито може мешкати родина міського голови. Однак у деклараціях цей об’єкт ніколи не був відображений.
Транспорт
У декларації Олександр Ковальчук вказав два автомобілі у користуванні родини.
Зокрема, сам міський голова володіє легковим автомобілем Dacia Logan 2007 року випуску, який перебуває у його власності ще з 2008 року. Тоді авто вартувало 80 тисяч гривень.
Водночас у 2023 році його дружина набула у власність значно дорожчий автомобіль — MERCEDES-BENZ GLC 250 D 2016 року випуску. Щоправда, вартість авто не зазначили.
