Відомо ім'я міського голови з Волині, якому вручили підозру про розтрату 6 мільйонів для ЗСУ

Відомо ім'я міського голови з Волині, якому вручили підозру про розтрату 6 мільйонів для ЗСУ
Голові однієї із міських рад на Волині повідомили про підозру за розтрату 6 мільйонів гривень.

Виданню ВолиньPost із власних джерел стало відомо ім'я фігуранта гучного розслідування.

Так, підозру щодо розтрати бюджетних коштів на закупівлі для військових вручили міському голові Ківерців — Олександру Ковальчуку.

Йдеться про можливу схему, у якій могли бути привласнені понад 6 мільйонів гривень, призначених для підтримки ЗСУ.

На сайті Волинської обласної прокуратури повідомили, що за даними слідства, у травні 2023 року до Ківерцівської міської ради надійшло клопотання від військових про закупку для їхніх потреб двох вантажних автомобілів.

Посадовець же, змовившись зі знайомим підприємцем, реалізував схему закупівлі цих авто за завищеною ціною.

У результаті за кошти громади було закуплено за понад 10 мільйонів гривень автомобілі, реальна вартість яких на більш ніж 6 мільйонів гривень менша.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять ТУ БЕБ у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.

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Теги: розтрата, Ківерці, гроші, ЗСУ, Олександр Ковальчук
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