П'ятеро волинян організували злочинну схему збуту наркотиків і психотропів. ВІДЕО

На Волині поліцейські припинили діяльність групи збувачів заборонених речовин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області спільно зі слідчими ГУНП, з використанням можливостей відділу криманалізу, задокументували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили канал збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів. Наразі чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру.Встановлено, що пʼятеро жителів Володимира організували схеми збуту психотропної речовини «Альфа PVP», наркотичного засобу «Бупренорфін» та сильнодіючого лікарського препарату «Димедрол». Зловмисники підшуковували клієнтів та реалізовували заборонені речовини шляхом передачі «з рук в руки».Під час досудового розслідування проведено 19 оперативних закупок, а також низку негласних слідчих дій.23 квітня поліцейські за силової підтримки бійців УКОРД та РПОП «Світязь» провели санкціоновані обшуки у помешканнях фігурантів. У результаті вилучено таблетки, ампули із забороненими речовинами, шприци з нашаруванням, квитанції, зіп-пакети та чорнові записи.Вилучене направлено на експертне дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Фігурантам справи, двом 39-річним, 29-річному та 32-річному жителям Володимира, слідчі вже повідомили про підозру за ст. 307 (Збут небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовини) та ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.Двом з них суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави та цілодобовий домашній арешт.Триває досудове розслідування.