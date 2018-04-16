У Ковелі хочуть дослідити досі невідомі поховання німецьких військових





Про це йдеться в проєкті рішення Ковельської міської ради, пише



Напередодні до міської ради звернулось представництво Німецької Народної Спілки по догляду за військовими похованнями в Україні . Організація просить дозволити:



пошукові роботи на вулиці Героїв України в районі житлових будинків № 3 і 4 та в сквері на вул. Незалежності (навколо Меморіалу слави);



проведення ексгумації та перепоховання останків німецьких військовослужбовців часів Другої світової війни з території Свято-Воскресенського собору на вул. Незалежності, 174.



Історичні свідчення про стихійні поховання німецьких військових Другої світової війни біля Меморіалу слави та на території Свято-Воскресенського собору є в дослідженні краєзнавця з Ковеля (нині покійного) Анатолія Суліка. А от про поховання на вулиці Героїв України дізнались від німецької сторони, кажуть в КЗ «Ковельський історичний музей».



До слова, предмети та колекції, здобуті під час проведення робіт, планують передати на постійне зберігання до Волинського обласного краєзнавчого музею. Але ковельські музейники дивуються такому рішенню.



"Чому артефакти, знайдені на території Ковеля, мають бути передані в Луцьк? У 2018 році на території музичної школи німці проводили ексгумацію 400 тіл вояків вермахту. Тоді наші працівники буквально стояли на місці проведення робіт та наполягали передати в музей знайдені там речі: перстень, пенсне, футляр для засобів дезінфекції та шкіряний ремінь німецького військовослужбовця. Якби ми тоді не були присутні й не наполягали, то хтозна, де б опинилися ті речі", - каже Мирослава Мороз, головна зберігачка фондів КЗ «Ковельський історичний музей».



Довідка:



Німецький Союз по догляду за військовими похованнями (нім. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) — гуманітарна організація, яка за дорученням німецького уряду займається:



пошуком загиблих та померлих часів війни за кордоном;



ексгумацією;



перепохованням останків;



доглядом за могилами;



розвитком меморіальної культури, до прикладу, сприяє зустрічам та освіті молодих людей на місцях поховань загиблих та померлих.

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