На «Устилузі» на Волині – черга: скільки людей перетнули кордон за добу

На «Устилузі» на Волині – черга: скільки людей перетнули кордон за добу
Станом на 16:00 24 квітня на міжнародному пункті пропуску "Устилуг" спостерігається черга з легкових автомобілів.

На перетин кордону із Польщею очікують 45 автомобілів, розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

За даними прикордонників, за попередню добу кордон в обох напрямках через пункти пропуску на Волині перетнули понад 9 тисяч людей, зокрема 4444 — на в'їзд і 5490 — на виїзд з України. Зазвичай за добу кордон із Польщею на Волині в обох напрямках перетинають орієнтовно 8 тисяч людей.

Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ. Інформація про стан черг на в'їзд в Україну з Польщі — за посиланням.

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Теги: Устилуг, кордон
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