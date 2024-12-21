На «Устилузі» на Волині – черга: скільки людей перетнули кордон за добу
Сьогодні, 16:54
Станом на 16:00 24 квітня на міжнародному пункті пропуску "Устилуг" спостерігається черга з легкових автомобілів.
На перетин кордону із Польщею очікують 45 автомобілів, розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За даними прикордонників, за попередню добу кордон в обох напрямках через пункти пропуску на Волині перетнули понад 9 тисяч людей, зокрема 4444 — на в'їзд і 5490 — на виїзд з України. Зазвичай за добу кордон із Польщею на Волині в обох напрямках перетинають орієнтовно 8 тисяч людей.
Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ. Інформація про стан черг на в'їзд в Україну з Польщі — за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На перетин кордону із Польщею очікують 45 автомобілів, розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За даними прикордонників, за попередню добу кордон в обох напрямках через пункти пропуску на Волині перетнули понад 9 тисяч людей, зокрема 4444 — на в'їзд і 5490 — на виїзд з України. Зазвичай за добу кордон із Польщею на Волині в обох напрямках перетинають орієнтовно 8 тисяч людей.
Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ. Інформація про стан черг на в'їзд в Україну з Польщі — за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На «Устилузі» на Волині – черга: скільки людей перетнули кордон за добу
Сьогодні, 16:54
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
Сьогодні, 16:00
У Луцьку вулицею розгулював оголений чоловік
Сьогодні, 15:25
У кремлі прокоментували атаку на Київ із 8 загиблими: «Великоднє перемир’я» закінчилося
Сьогодні, 15:17
Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки
Сьогодні, 14:35