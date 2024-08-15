У Луцьку вулицею розгулював оголений чоловік

У Луцьку вулицею розгулював оголений чоловік
У Луцьку до поліції надходило повідомлення про те, що по вулиці міста розгулював оголений чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Виїхавши на місце, правоохоронці встановили особу порушника, ним виявився 60-річний місцевий мешканець. На нього склали адмінпротоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

На місце також викликали медичних працівників, які скерували чоловіка до психіатричної лікарні.

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Теги: Луцьк, чоловік, психлікарня
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