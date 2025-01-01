Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки





Про це йдеться в його повідомленні в телеграмі.



За даними синоптиків, вночі 26 квітня по північній половині області очікуються заморозки на ґрунті 0-3 морозу.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні облгідрометцентру Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться в його повідомленні в телеграмі.За даними синоптиків, вночі 26 квітня по північній половині області очікуються заморозки на ґрунті 0-3 морозу.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні облгідрометцентру Волині.

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