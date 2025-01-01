Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки

Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться в його повідомленні в телеграмі.

За даними синоптиків, вночі 26 квітня по північній половині області очікуються заморозки на ґрунті 0-3 морозу.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні облгідрометцентру Волині.

Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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