Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки
Сьогодні, 14:35
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться в його повідомленні в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі 26 квітня по північній половині області очікуються заморозки на ґрунті 0-3 морозу.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні облгідрометцентру Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в його повідомленні в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі 26 квітня по північній половині області очікуються заморозки на ґрунті 0-3 морозу.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні облгідрометцентру Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку вулицею розгулював оголений чоловік
Сьогодні, 15:25
У кремлі прокоментували атаку на Київ із 8 загиблими: «Великоднє перемир’я» закінчилося
Сьогодні, 15:17
Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки
Сьогодні, 14:35
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» полеглого воїна
Сьогодні, 14:17
За своє життя написав понад 1000 творів: у Луцьку збирають кошти на пам'ятник композитору Мирославу Стефанишину
Сьогодні, 14:06