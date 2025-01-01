У кремлі прокоментували атаку на Київ із 8 загиблими: «Великоднє перемир’я» закінчилося

Дмитро Пєсков заявив, що «Великоднє перемир’я» закінчилось і російські військові «продовжать виконувати бойові завдання». Так він відреагував на



Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє



За словами Пєскова, російські військові «продовжують завдавати ударів по військових та навколовійськових цілях», відповідно до «завдань», які їм поставив лідер рф володимир путін.



У кремлі також звинуватили Україну в нібито неодноразовому порушенні «Великоднього перемир’я».



Раніше президент Володимир Зеленський запропонував росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін.



Путін відповів, що «із цим треба розібратися», стверджуючи, що цивільні будівлі нібито використовують українські військові.



Більше про обстріл Києва



У ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами та дронами. Руйнувань зазнали різні об’єкти в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район — там окупанти поцілили ракетою в житловий будинок. Пошкоджено цілий житловий квартал.



Наразі підтверджена загибель 8 людей, серед них — двоє дітей. Ще понад 70 — поранені. 31 людина госпіталізована, зокрема 5 дітей. Під завалами все ще залишаються загиблі та живі мешканці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник глави рфзаявив, що «Великоднє перемир’я» закінчилось і російські військові «продовжать виконувати бойові завдання». Так він відреагував на обстріл Києва в ніч проти 24 квітня.Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє Громадське За словами Пєскова, російські військові «продовжують завдавати ударів по військових та навколовійськових цілях», відповідно до «завдань», які їм поставив лідер рф володимир путін.У кремлі також звинуватили Україну в нібито неодноразовому порушенні «Великоднього перемир’я».Раніше президентзапропонував росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін.Путін відповів, що «із цим треба розібратися», стверджуючи, що цивільні будівлі нібито використовують українські військові.У ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами та дронами. Руйнувань зазнали різні об’єкти в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район — там окупанти поцілили ракетою в житловий будинок. Пошкоджено цілий житловий квартал.Наразі підтверджена загибель 8 людей, серед них — двоє дітей. Ще понад 70 — поранені. 31 людина госпіталізована, зокрема 5 дітей. Під завалами все ще залишаються загиблі та живі мешканці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію