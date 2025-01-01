Київ зазнав масованого ракетного обстрілу росіян: загинули 9 людей, понад 60 поранені





Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та ДСНС України.



Найбільше внаслідок атаки постраждав Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Там окупанти поцілили по житловому будинку.



Також постраждали й інші райони столиці. Так, у Шевченківському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння гаражів.



З-під завалів будинку у Світошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам. Про це повідомив кореспонеднт



Унаслідок атаки загинули 9 людей. Ще 63 цивільних зазнали поранень. Із них 42 людини були госпіталізовані, серед них — 6 дітей.



На місці ворожих атак триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами та дронами.Про це повідомили міський головата ДСНС України.Найбільше внаслідок атаки постраждав Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Там окупанти поцілили по житловому будинку.Також постраждали й інші райони столиці. Так, у Шевченківському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння гаражів.З-під завалів будинку у Світошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам. Про це повідомив кореспонеднт hromadske з місця подій.Унаслідок атаки загинули 9 людей. Ще 63 цивільних зазнали поранень. Із них 42 людини були госпіталізовані, серед них — 6 дітей.На місці ворожих атак триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

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