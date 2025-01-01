Київ зазнав масованого ракетного обстрілу росіян: загинули 9 людей, понад 60 поранені

Київ зазнав масованого ракетного обстрілу росіян: загинули 9 людей, понад 60 поранені
У ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами та дронами.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та ДСНС України.

Найбільше внаслідок атаки постраждав Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Там окупанти поцілили по житловому будинку.

Також постраждали й інші райони столиці. Так, у Шевченківському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння гаражів.

З-під завалів будинку у Світошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам. Про це повідомив кореспонеднт hromadske з місця подій.

Унаслідок атаки загинули 9 людей. Ще 63 цивільних зазнали поранень. Із них 42 людини були госпіталізовані, серед них — 6 дітей.

На місці ворожих атак триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей, – МВС
Сьогодні, 09:34
Київ зазнав масованого ракетного обстрілу росіян: загинули 9 людей, понад 60 поранені
Сьогодні, 09:06
На Волині сьогодні попрощаються із Героєм В'ячеславом Зинюком
Сьогодні, 08:20
Це не їжа! Який предмет в квартирі є головним магнітом для тарганів
Сьогодні, 07:15
Переговори по Україні: що кажуть у Трампа, Зеленського та Путіна про завершення війни
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей, – МВС Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей, – МВС
Сьогодні, 09:34
Глава МЗС Польщі обурився наміром росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?» Глава МЗС Польщі обурився наміром росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»
23 квітня, 18:27
Росія готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили Росія готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили
23 квітня, 16:45
Українці не сприймуть заморожений конфлікт і не визнають окупацію Криму, - Свириденко Українці не сприймуть заморожений конфлікт і не визнають окупацію Криму, - Свириденко
23 квітня, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей, – МВС
Сьогодні, 09:34
 0
Київ зазнав масованого ракетного обстрілу росіян: загинули 9 людей, понад 60 поранені
Сьогодні, 09:06
 0
На Волині сьогодні попрощаються із Героєм В'ячеславом Зинюком
Сьогодні, 08:20
 0
Це не їжа! Який предмет в квартирі є головним магнітом для тарганів
Сьогодні, 07:15
 0
Переговори по Україні: що кажуть у Трампа, Зеленського та Путіна про завершення війни
Сьогодні, 05:17
 0
Медіа
відео
1/8