Київ зазнав масованого ракетного обстрілу росіян: загинули 9 людей, понад 60 поранені
Сьогодні, 09:06
У ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами та дронами.
Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та ДСНС України.
Найбільше внаслідок атаки постраждав Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Там окупанти поцілили по житловому будинку.
Також постраждали й інші райони столиці. Так, у Шевченківському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння гаражів.
З-під завалів будинку у Світошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам. Про це повідомив кореспонеднт hromadske з місця подій.
Унаслідок атаки загинули 9 людей. Ще 63 цивільних зазнали поранень. Із них 42 людини були госпіталізовані, серед них — 6 дітей.
На місці ворожих атак триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
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Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та ДСНС України.
Найбільше внаслідок атаки постраждав Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Там окупанти поцілили по житловому будинку.
Також постраждали й інші райони столиці. Так, у Шевченківському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння гаражів.
З-під завалів будинку у Світошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам. Про це повідомив кореспонеднт hromadske з місця подій.
Унаслідок атаки загинули 9 людей. Ще 63 цивільних зазнали поранень. Із них 42 людини були госпіталізовані, серед них — 6 дітей.
На місці ворожих атак триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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