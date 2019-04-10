Це не їжа! Який предмет в квартирі є головним магнітом для тарганів









Що таргани люблять найбільше в оселі



Багато хто зберігає в підвалі або гаражі старі картонні коробки, навіть не здогадуючись, що це може стати притулком для небажаних гостей. Картон виявився дуже привабливим для тарганів і може сприяти їх розмноженню в оселі. Деякі види комах охоче селяться у ньому, особливо якщо він зберігається в сирому або забутому місці.



Проблема полягає не тільки в естетичному дискомфорті, а й у потенційній загрозі для здоров’я. Саме коробки з гофрованого картону, які часто використовують для доставок, створюють ідеальні умови для життя тарганів. Вони можуть ховатися між шарами, де тепло, затишно і безпечно. Тому просте накопичення старих коробок може сприяти появі серйозної проблеми у будинку.



Чому таргани так люблять картон



Картон служить не лише як укриття, а й як джерело їжі та вологи для тарганів. У вологому стані він дає можливість отримати воду, яку ці комахи активно шукають.



Крім того, картон легко вбирає запахи, зокрема феромони, що приваблює нових особин. Його структура також приглушує звуки, що робить перебування тарганів менш помітним. Люди часто залишають коробки в темних місцях, де довго не прибирають, що дозволяє популяціям розростатися.



У таких умовах таргани можуть безперешкодно жити, харчуватись і розмножуватись. Особливо небезпечні коробки з гофрованого картону, бо в них достатньо простору для життя комах усередині.



Як запобігти вторгненню тарганів



Таргани переносять різні збудники хвороб, а також викликають алергію і загострення астми, особливо у дітей. Вони залишають фекалії, злущені частини тіла та можуть блювати на поверхні, де зберігається їжа.



Деякі види живуть у каналізаціях та біля гниючих відходів, а потім переміщуються до кухонь. Це створює ризик забруднення харчових продуктів та посуду.



Щоб запобігти появі тарганів, варто регулярно оглядати сховища, позбавлятися картону та підтримувати чистоту. Важливо закривати тріщини, зберігати продукти герметично і часто виносити сміття. У разі серйозної загрози слід звернутися до фахівців зі знищення шкідників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Таргани - небажані гості в будь-якому домі, і кожен з нас прагне уникнути їх появи. Але мало хто знає, що одна звичайна річ забезпечує їм не лише укриття, а й джерело їжі та вологи. РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Huffpost розповідає, що варто видалити з оселі, щоб там не було тарганів.Багато хто зберігає в підвалі або гаражі старі картонні коробки, навіть не здогадуючись, що це може стати притулком для небажаних гостей. Картон виявився дуже привабливим для тарганів і може сприяти їх розмноженню в оселі. Деякі види комах охоче селяться у ньому, особливо якщо він зберігається в сирому або забутому місці.Проблема полягає не тільки в естетичному дискомфорті, а й у потенційній загрозі для здоров’я. Саме коробки з гофрованого картону, які часто використовують для доставок, створюють ідеальні умови для життя тарганів. Вони можуть ховатися між шарами, де тепло, затишно і безпечно. Тому просте накопичення старих коробок може сприяти появі серйозної проблеми у будинку.Картон служить не лише як укриття, а й як джерело їжі та вологи для тарганів. У вологому стані він дає можливість отримати воду, яку ці комахи активно шукають.Крім того, картон легко вбирає запахи, зокрема феромони, що приваблює нових особин. Його структура також приглушує звуки, що робить перебування тарганів менш помітним. Люди часто залишають коробки в темних місцях, де довго не прибирають, що дозволяє популяціям розростатися.У таких умовах таргани можуть безперешкодно жити, харчуватись і розмножуватись. Особливо небезпечні коробки з гофрованого картону, бо в них достатньо простору для життя комах усередині.Таргани переносять різні збудники хвороб, а також викликають алергію і загострення астми, особливо у дітей. Вони залишають фекалії, злущені частини тіла та можуть блювати на поверхні, де зберігається їжа.Деякі види живуть у каналізаціях та біля гниючих відходів, а потім переміщуються до кухонь. Це створює ризик забруднення харчових продуктів та посуду.Щоб запобігти появі тарганів, варто регулярно оглядати сховища, позбавлятися картону та підтримувати чистоту. Важливо закривати тріщини, зберігати продукти герметично і часто виносити сміття. У разі серйозної загрози слід звернутися до фахівців зі знищення шкідників.

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