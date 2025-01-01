На Волині сьогодні попрощаються із Героєм В'ячеславом Зинюком
Сьогодні, 08:20
На Волині попрощаються із загиблим В'ячеславом Зинюком 1996 року народження.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
Прощання відбудеться в четвер, 24 квітня.
Кортеж з тілом загиблого воїна прибуде до рідної домівки у селі Любохини о 10:30. Об 11:00 захисника відспівають у Свято-Симонівському храмі.
Нагадаємо, воїн загинув 10 квітня 2025 року в селі Петропавлівка Куп'янського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу.
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
Прощання відбудеться в четвер, 24 квітня.
Кортеж з тілом загиблого воїна прибуде до рідної домівки у селі Любохини о 10:30. Об 11:00 захисника відспівають у Свято-Симонівському храмі.
Нагадаємо, воїн загинув 10 квітня 2025 року в селі Петропавлівка Куп'янського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу.
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