Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей, – МВС

Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей, – МВС
З-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, пише Українська правда.

"Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", - йдеться в повідомленні.

Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 людей зазнали різних травм.

У столиці рятувальники працювали на 13 локаціях.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.

У столиці станом на 6 ранку відомо про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

У Київській області 2 людини постраждали, а також пошкоджені кілька житлових 5-поверхівок, магазини, склади, зупинка громадського транспорту та автомобілі внаслідок російської комбінованої атаки.

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Теги: Росія, війна
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