У столиці з-під завалів будинку врятували 30-річного чоловіка
Сьогодні, 10:11
Рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва.
Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров в ефірі національного марафону новин.
"Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин", - йдеться в повідомленні.
За словами речника, чоловік був у свідомості, і саме завдяки цьому його знайшли.
"Ми робили хвилину тиші, і він відгукнувся на голос рятувальників", – розповів Петров.
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Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров в ефірі національного марафону новин.
"Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин", - йдеться в повідомленні.
За словами речника, чоловік був у свідомості, і саме завдяки цьому його знайшли.
"Ми робили хвилину тиші, і він відгукнувся на голос рятувальників", – розповів Петров.
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