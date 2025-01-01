У столиці з-під завалів будинку врятували 30-річного чоловіка

Рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва.Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Києвів ефірі національного марафону новин."Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин", - йдеться в повідомленні.За словами речника, чоловік був у свідомості, і саме завдяки цьому його знайшли."Ми робили хвилину тиші, і він відгукнувся на голос рятувальників", – розповів Петров.