У столиці з-під завалів будинку врятували 30-річного чоловіка

У столиці з-під завалів будинку врятували 30-річного чоловіка
Рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров в ефірі національного марафону новин.

"Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин", - йдеться в повідомленні.

За словами речника, чоловік був у свідомості, і саме завдяки цьому його знайшли.

"Ми робили хвилину тиші, і він відгукнувся на голос рятувальників", – розповів Петров.

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Теги: Росія, війна
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