Як на Волині відбуватиметься НМТ-2025





Про це у коментарі Алла Корнейко.



Під час основного періоду реєстрації на проходження зареєструвалося на понад 800 учасників більше ніж торік (у 2024 було 11 тисяч учасників). Серед них – значна кількість випускників шкіл минулих років.



Через збільшення охочих складати іспити, у пункти тестування запрошуватимуть більшу кількість абітурієнтів. Як і торік діятимуть 38 пунктів тестування, їх розмістять у школах, коледжах та університетах Волині.



Заходи проти списування на НМТ



Для того, щоб забезпечити рівні умови для абітурієнтів під час тестування, аудиторії облаштують камерами спостереження. Також з 2024 року організатори повернулися до практики застосування металодетектора (у перші роки НМТ його не використовували).



"Ще під час ЗНО робили технічну перерву, щоб перевірити чи учасники не мають при собі заборонених джерел інформації. Зараз перевірка здійснюється на початку тестування. Якщо хтось з учасників матиме при собі телефон чи навушники, чи інші заборонені речі, то він може залишити їх у місці для особистих речей і не втратить можливість пройти тестування у цьому році", — зазначила Алла Корнейко.



Якщо ж вже під час тестування виявлять, що хтось із учасників не дотримується правил академічної доброчесності, його роботу анулюють. За дотриманням правил стежитимуть інструктори. На аудиторію припадатиме старший та молодший інструктори, а на кожен пункт тестування – помічник, який допоможе розв’язати технічні проблеми, у разі потреби.



"Якщо в учасників виникнуть проблеми з технікою, то раджу не намагатися владнати їх самостійно, а звертатися до працівників аудиторії, адже вони вміють працювати з цим програмним забезпеченням", — додала завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.



Умови для учасників з особливими освітніми потребами на НМТ



Учасники, які у реєстрації вказали, що потребують особливих умов, мають завантажити копію медичного висновку № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання". За словами Алли Корнейко, для цих учасників підберуть пункти тестування, згідно з їх запитів. Також в аудиторії перебуватиме медичний працівник.



"Наприклад, якщо людина пересувається на візку, то його варто розмістити в такий пункт тестування, де клас з комп’ютерами розташований на першому поверсі та зручні двері, через які візок може проїхати", — додала завідувачка відділу ЗНО.



Скільки часу виділяється на НМТ



На сесії НМТ-2025 учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір.



Тестування складатиметься з кількох блоків. На виконання завдань з перших двох предметів учасники матимуть дві години. Опісля — 20 хвилин перерви й ще дві години тестів.



Повітряна тривога під час НМТ



У випадку повітряної тривоги, доступ до виконання завдань заблокується, а учасників проведуть в укриття. Якщо вимушені перерви не триватимуть понад 2 години 30 хвилин, абітурієнти зможуть продовжити тестування.



"Не може бути таке, що в одній аудиторії діти продовжили складати іспит, а інших повели в укриття. Тобто усі будуть в однакових умовах. Якщо система через зупинку "з'їсть" кілька хвилин загального часу іспиту, то відповідальні за екзаменаційні центри після додаткових консультацій із регіональним центром оцінювання якості освіти можуть додати кілька хвилин учасникам", — роз'яснила Алла Корнейко.



У 2024 році під час іспитів НМТ на Волині зафіксували чотири випадки повітряних тривог. Тоді, за словами завідувачки обласного відділу ЗНО, абітурієнти не перескладали іспит через довгу затримку.



Тетяна Маркопольська

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині не змінять кількість екзаменаційних пунктів для складання Національного мультипредметного тесту (НМТ), однак збільшать кількість учасників тестування в аудиторії.Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиПід час основного періоду реєстрації на проходження зареєструвалося на понад 800 учасників більше ніж торік (у 2024 було 11 тисяч учасників). Серед них – значна кількість випускників шкіл минулих років.Через збільшення охочих складати іспити, у пункти тестування запрошуватимуть більшу кількість абітурієнтів. Як і торік діятимуть 38 пунктів тестування, їх розмістять у школах, коледжах та університетах Волині.Для того, щоб забезпечити рівні умови для абітурієнтів під час тестування, аудиторії облаштують камерами спостереження. Також з 2024 року організатори повернулися до практики застосування металодетектора (у перші роки НМТ його не використовували)."Ще під час ЗНО робили технічну перерву, щоб перевірити чи учасники не мають при собі заборонених джерел інформації. Зараз перевірка здійснюється на початку тестування. Якщо хтось з учасників матиме при собі телефон чи навушники, чи інші заборонені речі, то він може залишити їх у місці для особистих речей і не втратить можливість пройти тестування у цьому році", — зазначила Алла Корнейко.Якщо ж вже під час тестування виявлять, що хтось із учасників не дотримується правил академічної доброчесності, його роботу анулюють. За дотриманням правил стежитимуть інструктори. На аудиторію припадатиме старший та молодший інструктори, а на кожен пункт тестування – помічник, який допоможе розв’язати технічні проблеми, у разі потреби."Якщо в учасників виникнуть проблеми з технікою, то раджу не намагатися владнати їх самостійно, а звертатися до працівників аудиторії, адже вони вміють працювати з цим програмним забезпеченням", — додала завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.Учасники, які у реєстрації вказали, що потребують особливих умов, мають завантажити копію медичного висновку № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання". За словами Алли Корнейко, для цих учасників підберуть пункти тестування, згідно з їх запитів. Також в аудиторії перебуватиме медичний працівник."Наприклад, якщо людина пересувається на візку, то його варто розмістити в такий пункт тестування, де клас з комп’ютерами розташований на першому поверсі та зручні двері, через які візок може проїхати", — додала завідувачка відділу ЗНО.На сесії НМТ-2025 учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір.Тестування складатиметься з кількох блоків. На виконання завдань з перших двох предметів учасники матимуть дві години. Опісля — 20 хвилин перерви й ще дві години тестів.У випадку повітряної тривоги, доступ до виконання завдань заблокується, а учасників проведуть в укриття. Якщо вимушені перерви не триватимуть понад 2 години 30 хвилин, абітурієнти зможуть продовжити тестування."Не може бути таке, що в одній аудиторії діти продовжили складати іспит, а інших повели в укриття. Тобто усі будуть в однакових умовах. Якщо система через зупинку "з'їсть" кілька хвилин загального часу іспиту, то відповідальні за екзаменаційні центри після додаткових консультацій із регіональним центром оцінювання якості освіти можуть додати кілька хвилин учасникам", — роз'яснила Алла Корнейко.У 2024 році під час іспитів НМТ на Волині зафіксували чотири випадки повітряних тривог. Тоді, за словами завідувачки обласного відділу ЗНО, абітурієнти не перескладали іспит через довгу затримку.

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