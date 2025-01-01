Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Сергію Жилякову
Сьогодні, 11:10
У Нововолинську сьогодні, 24 квітня, краяни проведуть в останню путь полеглого Героя Сергія Жилякова.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував інформацію щодо похорону Героя Сергія Жилякова.
Сьогодні, 24 квітня, о 12:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.
«Коридором шани проводимо Героя до Церкви Святої Трійці: вулиця Волонтерська, 14 (Ломоносова)», - зазначив Борис Карпус.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував інформацію щодо похорону Героя Сергія Жилякова.
Сьогодні, 24 квітня, о 12:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.
«Коридором шани проводимо Героя до Церкви Святої Трійці: вулиця Волонтерська, 14 (Ломоносова)», - зазначив Борис Карпус.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Сергію Жилякову
Сьогодні, 11:10
215 повітряних цілей запустила росія по Україні: ППО знищила понад 40 ракет та 64 дрони
Сьогодні, 11:02
Як на Волині відбуватиметься НМТ-2025
Сьогодні, 10:44
У Луцьку двоє хуліганів посеред дня побили 33-річного чоловіка та вдарили його ножем
Сьогодні, 10:36
У столиці з-під завалів будинку врятували 30-річного чоловіка
Сьогодні, 10:11