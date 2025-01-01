Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Сергію Жилякову

полеглого Героя Сергія Жилякова.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



Мер опублікував інформацію щодо похорону Героя Сергія Жилякова.



Сьогодні, 24 квітня, о 12:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.



«Коридором шани проводимо Героя до Церкви Святої Трійці: вулиця Волонтерська, 14 (Ломоносова)», - зазначив Борис Карпус.



О 13:00 розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять!» - зазначив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сьогодні, 24 квітня, краяни проведуть в останню путьПро це у телеграмі повідомив міський головаМер опублікував інформацію щодо похорону Героя Сергія Жилякова.Сьогодні, 24 квітня, о 12:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку Володимира.«Коридором шани проводимо Героя до Церкви Святої Трійці: вулиця Волонтерська, 14 (Ломоносова)», - зазначив Борис Карпус.О 13:00 розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна памʼять!» - зазначив міський голова.

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