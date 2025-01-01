На війні загинув Герой з Волині Сергій Жиляков
Сьогодні, 21:15
На Донеччині загинув воїн Сергій Жиляков з Нововолинської громади.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
«18 квітня на Донеччині загинув Сергій Жиляков, 1972 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» – йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
«18 квітня на Донеччині загинув Сергій Жиляков, 1972 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» – йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Сергій Жиляков
Сьогодні, 21:15
У Ковелі дитину вразило струмом на вагоні
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 квітня
Сьогодні, 20:00
Путін не продовжує "великоднє перемир'я", - Пєсков
Сьогодні, 19:21