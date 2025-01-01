На війні загинув Герой з Волині Сергій Жиляков

Сергій Жиляков з Нововолинської громади.



Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.



«18 квітня на Донеччині загинув Сергій Жиляков, 1972 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» – йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув воїнз Нововолинської громади.Про це повідомив мер Нововолинська«18 квітня на Донеччині загинув Сергій Жиляков, 1972 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» – йдеться у дописі.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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