Волинь — у першій десятці за кількістю проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році





Загалом в Україні з початку року було відкрито 17 007 таких проваджень, а щомісяця в середньому з’являється понад 4,7 тисячі нових справ, інформує Опендабот, передає



Найбільше порушників виявили у Києві — 1 992 провадження, на другому місці — Дніпропетровщина (1 946), на третьому — Сумщина (1 722).



Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2025 року у Волинській області відкрили 685 виконавчих проваджень через несплату штрафів, пов’язаних із порушенням правил військового обліку. За цим показником Волинь посідає 9 місце серед усіх регіонів України.Загалом в Україні з початку року було відкрито 17 007 таких проваджень, а щомісяця в середньому з’являється понад 4,7 тисячі нових справ, інформує Опендабот, передає ВСН Найбільше порушників виявили у Києві — 1 992 провадження, на другому місці — Дніпропетровщина (1 946), на третьому — Сумщина (1 722).Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

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