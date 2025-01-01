Українців очікує сильна магнітна буря: скільки триватиме та як себе вберегти

Українців очікує сильна магнітна буря: скільки триватиме та як себе вберегти
Україну накрила 6-бальна магнітна буря. Вона може негативно позначитися на самопочутті людини.

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М.

Пік попередньої магнітної бурі було зафіксовано 15 квітня. Тоді її потужність досягла практично найвищої позначки — майже 9 балів. У наступні два дні буря була 7-бальною, після чого поступово ставала дедалі слабшою.

21 квітня країну атакує нова майже 7-бальна магнітна буря.

Як зменшити вплив магнітних бур:

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Довідка:

Геомагнітна активність пов’язана з потужністю сонячних спалахів. Їх провокує кілька активних регіонів, які з’явилися на Місяці та створюють корональні викиди. Йдеться про заряджені частинки, що рухаються в напрямку Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють тимчасові збурення магнітного поля. Саме це і є магнітні бурі. Це явище здатне викликати різні стани в метеозалежних людей. Магнітні бурі здатні впливати на загострення хронічних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворюваннь, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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