Світоліна стала переможницею турніру WTA в Руані





У фіналі 30-річна уродженка Одеси перемогла сербку Ольгу Данилович (№39 WTA) з рахунком 6:4, 7:6, передає



Матч тривав 1 годину і 58 хвилин. Еліна 6 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 3 з 5 брейкпойнтів.



Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони ніколи не грали між собою.



Для Еліни це був 22-й фінал у кар'єрі та 18-й титул на рівні WTA. Попередній трофей вона завоювала у травні 2023 року, коли виграла змагання WTA 250 у французькому Страсбурзі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані.У фіналі 30-річна уродженка Одеси перемогла сербку Ольгу Данилович (№39 WTA) з рахунком 6:4, 7:6, передає ТСН Матч тривав 1 годину і 58 хвилин. Еліна 6 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 3 з 5 брейкпойнтів.Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони ніколи не грали між собою.Для Еліни це був 22-й фінал у кар'єрі та 18-й титул на рівні WTA. Попередній трофей вона завоювала у травні 2023 року, коли виграла змагання WTA 250 у французькому Страсбурзі.

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