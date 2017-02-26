Світоліна стала переможницею турніру WTA в Руані

Світоліна стала переможницею турніру WTA в Руані
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані.

У фіналі 30-річна уродженка Одеси перемогла сербку Ольгу Данилович (№39 WTA) з рахунком 6:4, 7:6, передає ТСН.

Матч тривав 1 годину і 58 хвилин. Еліна 6 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 3 з 5 брейкпойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони ніколи не грали між собою.

Для Еліни це був 22-й фінал у кар'єрі та 18-й титул на рівні WTA. Попередній трофей вона завоювала у травні 2023 року, коли виграла змагання WTA 250 у французькому Страсбурзі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світоліна, перемога, турнір WTA
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Світоліна стала переможницею турніру WTA в Руані
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 21 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Українців очікує сильна магнітна буря: скільки триватиме та як себе вберегти
Сьогодні, 01:30
21 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинь — у першій десятці за кількістю проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році
20 квітня, 23:19
Схожі новини
Українська тенісистка вкотре перемогла на престижному турнірі Українська тенісистка вкотре перемогла на престижному турнірі
26 лютого, 2017, 12:40
Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу
08 березня, 08:25
Вперше за 20 років: волинський важковаговик став чемпіоному України Вперше за 20 років: волинський важковаговик став чемпіоному України
14 лютого, 08:25
Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах
25 січня, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Світоліна стала переможницею турніру WTA в Руані
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 21 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Українців очікує сильна магнітна буря: скільки триватиме та як себе вберегти
Сьогодні, 01:30
 0
21 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинь — у першій десятці за кількістю проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році
20 квітня, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8