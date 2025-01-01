Курс валют на 21 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 21 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 квітня. Долар зріс на 1 коп. Євро додав ще 2 коп. Злотий залишився без змін.

Про це стало відомо з інформації на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,39 (+1 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,02 (+2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 10,99 (0 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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