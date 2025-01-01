21 квітня на Волині: гортаючи календар

21 квітня на Волині: гортаючи календар
День народження 21 квітня у директора Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька Ігоря Жмурка (на фото).

Також сьогодні святкують день народження ексголова Волинської обласної ради Володимир Войтович , колишній депутат Луцької міської ради Артур Василевський.

Вітаємо їх зі святом, а також іменинників – тих, хто носить ім’я Олексій, Денис, Максим, Микола, Олександр, – з днем ​​ангела.

Зичимо здоров'я, натхнення у роботі та любові від рідних і близьких.

21 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять єпископа Януарія, священномученика Прокула та інших мучеників. Сьогодні ж - Світлий понеділок, початок Світлого тижня. У народі день прозвали Поливаний понеділок.

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Теги: день народження, свята, іменини
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