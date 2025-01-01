На Волині 15-річна дівчина народила від дорослого: чоловіка судили





Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду Волинської області, передає



За даними суду, дорослий у вересні-жовтні 2023 року почав займатись сексом із 14-річною дівчиною. Згодом вона завагітніла та народила.



На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що знав про те, що дівчина ще не досягла 16-річного віку.



Дівчина повідомила, що чоловік знав, що коли вони зустрічались, їй ще не виповнилось навіть 15 років. Вона просила суворо його покарати, бо він не визнав, що дитина його, та категорично відмовився утримувати дочку.



Біологічна експертиза встановила, що саме підсудний є батьком дитини.



Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який переспав із 14-річною дівчиною. Коли підліток завагітніла та народила, він відмовився від дитини.Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду Волинської області, передає ТСН За даними суду, дорослий у вересні-жовтні 2023 року почав займатись сексом із 14-річною дівчиною. Згодом вона завагітніла та народила.На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що знав про те, що дівчина ще не досягла 16-річного віку.Дівчина повідомила, що чоловік знав, що коли вони зустрічались, їй ще не виповнилось навіть 15 років. Вона просила суворо його покарати, бо він не визнав, що дитина його, та категорично відмовився утримувати дочку.Біологічна експертиза встановила, що саме підсудний є батьком дитини.Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

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