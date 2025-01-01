У Ковелі дитину вразило струмом на вагоні





Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Волинській області.



На момент прибуття рятувальників 4 дпрч м. Ковель працівники залізниці знеструмили лінії. Особовий склад рятувальної служби піднявся на цистерну. Потерпілого переклали на ноші і спустили на землю та передали медикам. Дитина перебуває при свідомості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 20 квітня, на Волині дитину вразило струмом на вагоні-цистерни, що перебувала на залізничній колії. Інцидент трапився на вулиці С. Тимошенка у Ковелі близько 15 години.Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Волинській області.На момент прибуття рятувальників 4 дпрч м. Ковель працівники залізниці знеструмили лінії. Особовий склад рятувальної служби піднявся на цистерну. Потерпілого переклали на ноші і спустили на землю та передали медикам. Дитина перебуває при свідомості.

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