Путін не продовжує "великоднє перемир'я", - Пєсков
Сьогодні, 19:21
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не давав команди щодо продовження "великоднього перемир'я".
Про це повідомляє ТАСС, передає Еспресо.
"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я, повідомив ТАСС Пєсков", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє ТАСС, передає Еспресо.
"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я, повідомив ТАСС Пєсков", - йдеться у повідомленні.
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