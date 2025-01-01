Путін не продовжує "великоднє перемир'я", - Пєсков

Путін не продовжує "великоднє перемир'я", - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не давав команди щодо продовження "великоднього перемир'я".

Про це повідомляє ТАСС, передає Еспресо.

"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я, повідомив ТАСС Пєсков", - йдеться у повідомленні.

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Теги: мир, Путін
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