Путін не продовжує "великоднє перемир'я", - Пєсков

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не давав команди щодо продовження "великоднього перемир'я".



Про це повідомляє ТАСС, передає



"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я, повідомив ТАСС Пєсков", - йдеться у повідомленні.

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