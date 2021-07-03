У Нововолинську неповнолітні покрали ковпачки з коліс авто
Сьогодні, 18:11
У Нововолинську неповнолітні покрали ковпачки з коліс авто.
Про це пишуть у групі Нововолинськ інфо,передає Волинь.ЮА.
"В ході розгляду матеріалів звернення гр. М з приводу зникнення ковпачків з коліс автомобілю Тесла, було встановлено причетність малолітніх з якими проведено профілактичну бесіду та отримано добровільно 23 ковпачки від інших авто. Власників просимо звернутись до відділення поліції для їх отримання"- йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть у групі Нововолинськ інфо,передає Волинь.ЮА.
"В ході розгляду матеріалів звернення гр. М з приводу зникнення ковпачків з коліс автомобілю Тесла, було встановлено причетність малолітніх з якими проведено профілактичну бесіду та отримано добровільно 23 ковпачки від інших авто. Власників просимо звернутись до відділення поліції для їх отримання"- йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 квітня
Сьогодні, 20:00
Путін не продовжує "великоднє перемир'я", - Пєсков
Сьогодні, 19:21
У Нововолинську неповнолітні покрали ковпачки з коліс авто
Сьогодні, 18:11
На благодійному Великодньому ярмарку в Ковелі зібрано 177 тисяч гривень для військових
Сьогодні, 17:15