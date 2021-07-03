У Нововолинську неповнолітні покрали ковпачки з коліс авто





Про це пишуть у групі Нововолинськ інфо,передає



"В ході розгляду матеріалів звернення гр. М з приводу зникнення ковпачків з коліс автомобілю Тесла, було встановлено причетність малолітніх з якими проведено профілактичну бесіду та отримано добровільно 23 ковпачки від інших авто. Власників просимо звернутись до відділення поліції для їх отримання"- йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську неповнолітні покрали ковпачки з коліс авто.Про це пишуть у групі Нововолинськ інфо,передає Волинь.ЮА "В ході розгляду матеріалів звернення гр. М з приводу зникнення ковпачків з коліс автомобілю Тесла, було встановлено причетність малолітніх з якими проведено профілактичну бесіду та отримано добровільно 23 ковпачки від інших авто. Власників просимо звернутись до відділення поліції для їх отримання"- йдеться у дописі.

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