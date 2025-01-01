Коли Поливаний понеділок 2025 року: дата, традиції, чому він так називається





Звичай святкування Поливаного понеділка поширений не лише в Україні, а й у Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині, передає



Поливаний понеділок 2025 року: дата



Оскільки Великдень українці святкуватимуть 20 квітня. До того ж ця дата буде загальною для християн східного і західного обрядів, що буває нечасто. Це означає, що Поливаний понеділок 2025 року ми святкуватимемо 21 квітня.



Основні традиції Поливаного понеділка



Цього дня молоді хлопці обливали водою дівчат, які їм подобались, таким чином проявляючи свої почуття. Також поливалися перехожі та друзі, а деякі навіть занурювались у річки та озера. Вважалося, що вода в цей день має очищувальну силу та здатна зцілювати від хвороб. У деяких місцевостях обливання тривали кілька днів: в одних регіонах воду лили лише на хлопців, а в інших — на дівчат.



Існував звичай, коли незаміжню дівчину виводили на двір, а молоді хлопці тричі обливали її шию водою, виголошуючи слова «Христос воскрес!». Після цього дівчина запрошувала їх у дім і дарувала кожному крашанку.



Цього дня хрещеники відвідують своїх хрещених, приносячи їм гостинці. Хрещені, в свою чергу, мали віддячити і подарувати подарунки. Традиція відвідувань стосується не лише хрещеників, адже в цей день зазвичай обмінюються писанками та крашанками.



На Поліссі в цей понеділок було прийнято відвідувати кладовища і вшанувати пам’ять покійних родичів. Також куми традиційно ходили один до одного в гості.



Поливаний понеділок: звідки походить свято



Вода здавна вважалася джерелом цілющої сили. Ще в дохристиянські часи весняні купання та обливання були частиною ритуалів, наприклад, для заклику дощу. Слов’яни вірили, що вода очищує людину не лише зовні, але й зсередини.



У Київській Русі Поливаний понеділок святкували цілих три дні, що отримали назву Волочильники. Протягом цього часу було прийнято обливати «все і всіх». Перший день Великодня був присвячений ритуальним візитам до односельців, а хлопці, що виконували роль обливальників, відвідували будинки, де жили дорослі дівчата.



З часом цей язичницький звичай перетворився на християнську традицію, але його символіка — очищення, святкування весни та відродження природи — залишилася незмінною.



Обливати водою на Великодньому тижні — це стародавній обряд, пов’язаний з весняним очищенням. Цей звичай зберігався й в інших європейських народів. Наприклад, серби в Великодню суботу обливали водою свої будинки, вважаючи, що так вони проганяють «нечисту силу».



А в першу п’ятницю після Великодня серби обмиваються «омахом» — водою з-під млинового колеса, додаючи до неї великоднє яйце та зілля, або квіти. У Боснії цього дня люди купаються в джерельній воді.



Що не можна робити в Поливаний понеділок



Не слід ображати людей. Поливання водою є символом очищення та радості, тому важливо підтримувати святковий дух і уникати сварок або негативних емоцій.



Не варто відмовляти від поливання. Цього дня обливання — це частина традиції, і відмовлятися від участі в ритуалі може вважатися неповагою до звичаїв і навіть привертати нещастя.



Не можна працювати. Поливаний понеділок — це свято, тому намагалися присвятити цей день святкуванню і відпочинку. Робота в цей день не рекомендується, оскільки це порушує атмосферу святковості та очищення.



Не слід залишатися вдома, якщо є можливість відвідати родичів чи друзів. Це день візитів і обміну подарунками, тому сидіти вдома і не брати участі в суспільних обмінах вважається невідповідним.



Не варто лити воду на людей, які не готові до цього чи не бажають цього. Хоча обливання є важливою традицією, важливо проявляти ввічливість і не обливати людей, які не хочуть брати участь у ритуалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понеділок після Великодня в Україні отримав назву поливаного або Волочильного. Цього дня люди зазвичай відвідують один одного з подарунками, а хлопці від самого ранку обливають дівчат водою.Звичай святкування Поливаного понеділка поширений не лише в Україні, а й у Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині, передає ТСН Оскільки Великдень українці святкуватимуть 20 квітня. До того ж ця дата буде загальною для християн східного і західного обрядів, що буває нечасто. Це означає, що Поливаний понеділок 2025 року ми святкуватимемо 21 квітня.Цього дня молоді хлопці обливали водою дівчат, які їм подобались, таким чином проявляючи свої почуття. Також поливалися перехожі та друзі, а деякі навіть занурювались у річки та озера. Вважалося, що вода в цей день має очищувальну силу та здатна зцілювати від хвороб. У деяких місцевостях обливання тривали кілька днів: в одних регіонах воду лили лише на хлопців, а в інших — на дівчат.Існував звичай, коли незаміжню дівчину виводили на двір, а молоді хлопці тричі обливали її шию водою, виголошуючи слова «Христос воскрес!». Після цього дівчина запрошувала їх у дім і дарувала кожному крашанку.Цього дня хрещеники відвідують своїх хрещених, приносячи їм гостинці. Хрещені, в свою чергу, мали віддячити і подарувати подарунки. Традиція відвідувань стосується не лише хрещеників, адже в цей день зазвичай обмінюються писанками та крашанками.На Поліссі в цей понеділок було прийнято відвідувати кладовища і вшанувати пам’ять покійних родичів. Також куми традиційно ходили один до одного в гості.Вода здавна вважалася джерелом цілющої сили. Ще в дохристиянські часи весняні купання та обливання були частиною ритуалів, наприклад, для заклику дощу. Слов’яни вірили, що вода очищує людину не лише зовні, але й зсередини.У Київській Русі Поливаний понеділок святкували цілих три дні, що отримали назву Волочильники. Протягом цього часу було прийнято обливати «все і всіх». Перший день Великодня був присвячений ритуальним візитам до односельців, а хлопці, що виконували роль обливальників, відвідували будинки, де жили дорослі дівчата.З часом цей язичницький звичай перетворився на християнську традицію, але його символіка — очищення, святкування весни та відродження природи — залишилася незмінною.Обливати водою на Великодньому тижні — це стародавній обряд, пов’язаний з весняним очищенням. Цей звичай зберігався й в інших європейських народів. Наприклад, серби в Великодню суботу обливали водою свої будинки, вважаючи, що так вони проганяють «нечисту силу».А в першу п’ятницю після Великодня серби обмиваються «омахом» — водою з-під млинового колеса, додаючи до неї великоднє яйце та зілля, або квіти. У Боснії цього дня люди купаються в джерельній воді.Не слід ображати людей. Поливання водою є символом очищення та радості, тому важливо підтримувати святковий дух і уникати сварок або негативних емоцій.Не варто відмовляти від поливання. Цього дня обливання — це частина традиції, і відмовлятися від участі в ритуалі може вважатися неповагою до звичаїв і навіть привертати нещастя.Не можна працювати. Поливаний понеділок — це свято, тому намагалися присвятити цей день святкуванню і відпочинку. Робота в цей день не рекомендується, оскільки це порушує атмосферу святковості та очищення.Не слід залишатися вдома, якщо є можливість відвідати родичів чи друзів. Це день візитів і обміну подарунками, тому сидіти вдома і не брати участі в суспільних обмінах вважається невідповідним.Не варто лити воду на людей, які не готові до цього чи не бажають цього. Хоча обливання є важливою традицією, важливо проявляти ввічливість і не обливати людей, які не хочуть брати участь у ритуалі.

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