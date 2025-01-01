У Луцьку діти й батьки можуть безплатно отримати допомогу психолога. Деталі
Сьогодні, 15:06
У Луцьку стартував новий сезон програми психоемоційної підтримки «СпівДія заради Дітей».
До 30 вересня діти та батьки можуть безплатно отримати консультації психолога, а також відвідувати освітньо-розважальні заняття з менторами, розповіла misto.media координаторка проєкту Ольга Поліщук.
Заняття для дітей
Програма розрахована на два місяці й складається з 8 зустрічей по 2 години.
Діти знайомляться з різними професіями, вчаться спілкуватися, беруть участь у майстеркласах та іграх.
Усі заняття тривають у п’яти вікових групах за графіком:
5–7 років: середи, 16:30—18:30;
7–9 років: середи, 14:00—16:00;
8–10 років: понеділки, 16:30—18:30;
10–13 років: вівторки, 09:30—11:30;
12–17 років: четверги, 17:00–19:00.
Заняття відбуваються за адресою: вул. Градний Узвіз, 5.
Наразі набір у поточні групи завершено, але триває реєстрація на наступний курс (червень — липень). Після реєстрації з охочими зв’яжеться координаторка.
Психологічні консультації
Діти та батьки можуть безплатно отримати до чотирьох консультацій на місяць. За потреби, також проводять психоедукаційні заходи:
про позитивне батьківство;
ефективне спілкування з дітьми;
самооцінку підлітків;
першу психологічну допомогу.
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До 30 вересня діти та батьки можуть безплатно отримати консультації психолога, а також відвідувати освітньо-розважальні заняття з менторами, розповіла misto.media координаторка проєкту Ольга Поліщук.
Заняття для дітей
Програма розрахована на два місяці й складається з 8 зустрічей по 2 години.
Діти знайомляться з різними професіями, вчаться спілкуватися, беруть участь у майстеркласах та іграх.
Усі заняття тривають у п’яти вікових групах за графіком:
5–7 років: середи, 16:30—18:30;
7–9 років: середи, 14:00—16:00;
8–10 років: понеділки, 16:30—18:30;
10–13 років: вівторки, 09:30—11:30;
12–17 років: четверги, 17:00–19:00.
Заняття відбуваються за адресою: вул. Градний Узвіз, 5.
Наразі набір у поточні групи завершено, але триває реєстрація на наступний курс (червень — липень). Після реєстрації з охочими зв’яжеться координаторка.
Психологічні консультації
Діти та батьки можуть безплатно отримати до чотирьох консультацій на місяць. За потреби, також проводять психоедукаційні заходи:
про позитивне батьківство;
ефективне спілкування з дітьми;
самооцінку підлітків;
першу психологічну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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