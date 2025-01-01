У Луцьку діти й батьки можуть безплатно отримати допомогу психолога. Деталі

У Луцьку діти й батьки можуть безплатно отримати допомогу психолога. Деталі
У Луцьку стартував новий сезон програми психоемоційної підтримки «СпівДія заради Дітей».

До 30 вересня діти та батьки можуть безплатно отримати консультації психолога, а також відвідувати освітньо-розважальні заняття з менторами, розповіла misto.media координаторка проєкту Ольга Поліщук.

Заняття для дітей

Програма розрахована на два місяці й складається з 8 зустрічей по 2 години.

Діти знайомляться з різними професіями, вчаться спілкуватися, беруть участь у майстеркласах та іграх.

Усі заняття тривають у п’яти вікових групах за графіком:

5–7 років: середи, 16:30—18:30;

7–9 років: середи, 14:00—16:00;

8–10 років: понеділки, 16:30—18:30;

10–13 років: вівторки, 09:30—11:30;

12–17 років: четверги, 17:00–19:00.

Заняття відбуваються за адресою: вул. Градний Узвіз, 5.

Наразі набір у поточні групи завершено, але триває реєстрація на наступний курс (червень — липень). Після реєстрації з охочими зв’яжеться координаторка.

Психологічні консультації

Діти та батьки можуть безплатно отримати до чотирьох консультацій на місяць. За потреби, також проводять психоедукаційні заходи:

про позитивне батьківство;

ефективне спілкування з дітьми;

самооцінку підлітків;

першу психологічну допомогу.

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Теги: психологічна допомога, луцьк
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