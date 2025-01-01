У Луцьку діти й батьки можуть безплатно отримати допомогу психолога. Деталі





До 30 вересня діти та батьки можуть безплатно отримати консультації психолога, а також відвідувати освітньо-розважальні заняття з менторами, розповіла Ольга Поліщук.



Заняття для дітей



Програма розрахована на два місяці й складається з 8 зустрічей по 2 години.



Діти знайомляться з різними професіями, вчаться спілкуватися, беруть участь у майстеркласах та іграх.



Усі заняття тривають у п’яти вікових групах за графіком:



5–7 років: середи, 16:30—18:30;



7–9 років: середи, 14:00—16:00;



8–10 років: понеділки, 16:30—18:30;



10–13 років: вівторки, 09:30—11:30;



12–17 років: четверги, 17:00–19:00.



Заняття відбуваються за адресою: вул. Градний Узвіз, 5.



Наразі набір у поточні групи завершено, але триває реєстрація на наступний курс (червень — липень). Після реєстрації з охочими зв’яжеться координаторка.



Психологічні консультації



Діти та батьки можуть безплатно отримати до чотирьох консультацій на місяць. За потреби, також проводять психоедукаційні заходи:



про позитивне батьківство;



ефективне спілкування з дітьми;



самооцінку підлітків;



першу психологічну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартував новий сезон програми психоемоційної підтримки «СпівДія заради Дітей».До 30 вересня діти та батьки можуть безплатно отримати консультації психолога, а також відвідувати освітньо-розважальні заняття з менторами, розповіла misto.media координаторка проєктуПрограма розрахована на два місяці й складається з 8 зустрічей по 2 години.Діти знайомляться з різними професіями, вчаться спілкуватися, беруть участь у майстеркласах та іграх.Усі заняття тривають у п’яти вікових групах за графіком:5–7 років: середи, 16:30—18:30;7–9 років: середи, 14:00—16:00;8–10 років: понеділки, 16:30—18:30;10–13 років: вівторки, 09:30—11:30;12–17 років: четверги, 17:00–19:00.Заняття відбуваються за адресою: вул. Градний Узвіз, 5.Наразі набір у поточні групи завершено, але триває реєстрація на наступний курс (червень — липень). Після реєстрації з охочими зв’яжеться координаторка.Діти та батьки можуть безплатно отримати до чотирьох консультацій на місяць. За потреби, також проводять психоедукаційні заходи:про позитивне батьківство;ефективне спілкування з дітьми;самооцінку підлітків;першу психологічну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію