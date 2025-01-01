РФ знищила понад 600 церков та 67 священиків - Зеленський

РФ знищила понад 600 церков та 67 священиків - Зеленський
Російські війська за період повномасштабної війни пошкодили чи знищили понад 600 українських церков, молитовних будинків, місць поклоніння, вбили або закатували 67 священників, пасторів і монахів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відео з нагоди Великодня 20 квітня.

"І це не просто "супутні втрати". Ракета вдарила у вівтар православного собору в Одесі. Артилерія залишає розбитими храми. Молитовні будинки палають від російських бомб. 640 релігійних об'єктів було знищено, більшість з них християнські", - зазначив він.

Зеленський назвав російську армію "однією з найбільших загроз християнським церквам і вірянам", а також запевнив, що Україна відбудує всі пошкоджені релігійні об'єкти. За його словами, на деокупованих територіях уже відновили десятки сакральних споруд.

"Так само ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити - вірити, що зло та руїни не переможуть", - сказав президент.

Він подякував усім, хто допомагає Україні та висловив надію, що те, "що робить людей людьми, зберігає їхній зв'язок з Богом має перемогти".

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Теги: церкви, зеленський
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