На Волині зʼявилось нове місто: як зміниться життя людей

На Волині зʼявилось нове місто: як зміниться життя людей
Днями Верховна Рада України ухвалила постанову про віднесення селища Олика, що у Луцькому районі, до категорії міст.

Журналісти сайту «Конкурент» поцікавились в очільника тепер уже міста Олександра Прендецького, як після цього зміниться життя людей.

«Статус міста Олика набирає з моменту винесення постанови й набрання законної сили постанови Верховної Ради України. Її опублікують, напевно, сьогодні.

Щодо змін для мешканців. Олика колись, ще до приходу радянської влади, була могутнім містечком з розвиненою економікою. Коли ж прийшла радянська влада, вся інфраструктура та економіка фактично занепали, оскільки статус населеного пункту понизили.

Майбутнє для Олики у статусі міста – це економічний розвиток, розвиток і в напрямку туризму, і в напрямку інфраструктури, залучення бізнесу вже на рівні міста. Це великий крок як для нашої громади, так і для Волині загалом», – розповів пан Олександр.

Зауважимо, що мешканці Олики ще восени вирішили, що хочуть стати містянами. Так, 25 жовтня 2024 року їхня селищна рада підтримала питання про віднесення Олики до категорії міст. У листопаді місцеві депутати звернулися до обласних з проханням надати їм статус міста. Цю ініціативу згодом таки підтримали на сесії облради.

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Теги: олика, новий статус
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