На Волині зʼявилось нове місто: як зміниться життя людей





Журналісти сайту Олександра Прендецького, як після цього зміниться життя людей.



«Статус міста Олика набирає з моменту винесення постанови й набрання законної сили постанови Верховної Ради України. Її опублікують, напевно, сьогодні.



Щодо змін для мешканців. Олика колись, ще до приходу радянської влади, була могутнім містечком з розвиненою економікою. Коли ж прийшла радянська влада, вся інфраструктура та економіка фактично занепали, оскільки статус населеного пункту понизили.



Майбутнє для Олики у статусі міста – це економічний розвиток, розвиток і в напрямку туризму, і в напрямку інфраструктури, залучення бізнесу вже на рівні міста. Це великий крок як для нашої громади, так і для Волині загалом», – розповів пан Олександр.



Зауважимо, що мешканці Олики ще восени вирішили, що хочуть стати містянами. Так, 25 жовтня 2024 року їхня селищна рада підтримала питання про віднесення Олики до категорії міст. У листопаді місцеві депутати звернулися до обласних з проханням надати їм статус міста. Цю ініціативу згодом таки підтримали на сесії облради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями Верховна Рада України ухвалила постанову про віднесення селища Олика, що у Луцькому районі, до категорії міст.Журналісти сайту «Конкурент» поцікавились в очільника тепер уже міста, як після цього зміниться життя людей.«Статус міста Олика набирає з моменту винесення постанови й набрання законної сили постанови Верховної Ради України. Її опублікують, напевно, сьогодні.Щодо змін для мешканців. Олика колись, ще до приходу радянської влади, була могутнім містечком з розвиненою економікою. Коли ж прийшла радянська влада, вся інфраструктура та економіка фактично занепали, оскільки статус населеного пункту понизили.Майбутнє для Олики у статусі міста – це економічний розвиток, розвиток і в напрямку туризму, і в напрямку інфраструктури, залучення бізнесу вже на рівні міста. Це великий крок як для нашої громади, так і для Волині загалом», – розповів пан Олександр.Зауважимо, що мешканці Олики ще восени вирішили, що хочуть стати містянами. Так, 25 жовтня 2024 року їхня селищна рада підтримала питання про віднесення Олики до категорії міст. У листопаді місцеві депутати звернулися до обласних з проханням надати їм статус міста. Цю ініціативу згодом таки підтримали на сесії облради.

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