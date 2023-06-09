У собор Святої Трійці в Луцьку передали реліквію – частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса

У собор Святої Трійці в Луцьку передали реліквію – частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса
У кафедральний собор Святої Трійці в Луцьку передали з Єрусалима невелику часточку Животворного хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос.

Про це розповів митрополит Луцький і Волинський Михаїл у програмі «Прайм-тайм» із Євгеном Мікояном на телеканалі «Конкурент TV».

Митрополита Михаїл зазначив, що не може розповісти, хто саме і яким чином передав реліквію у луцький собор.

З його слів, з плином часу кожна із християнських церков забажала мати у себе Животворний хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Найбільша його частина знаходиться в Єрусалимській церкві. Також маленькі часточки зберігаються по інших церквах, або навіть в окремих людей.

«Реліквія, яку ми називаємо часточка Животворного хреста, є справжньою, тому що ми його отримали правильним способом, але той, хто передавав, забажав залишитися анонімом», – розповів митрополит Луцький і Волинський.

Реліквію встановлять на оновленій стаціонарній Голгофі у соборі Святої Трійці після завершення реконструкції храму.

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Теги: реліквія, собор, луцьк
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