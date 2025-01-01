Магнітні бурі: прогноз на 20 квітня

Магнітні бурі: прогноз на 20 квітня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 20 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. Сильних бур не передбачається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У собор Святої Трійці в Луцьку передали реліквію – частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса
Сьогодні, 12:08
Курс валют на 20 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 20 квітня
Сьогодні, 10:12
Що не можна робити на Великдень: прикмети
Сьогодні, 09:15
Про що перед Великоднем мріють діти захисників на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:07
Схожі новини
Чи очікувати магнітні бурі 18 квітня 2025 року: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 18 квітня 2025 року: прогноз
18 квітня, 01:30
Чи очікувати магнітні бурі 16 квітня 2025 року: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 16 квітня 2025 року: прогноз
16 квітня, 01:30
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня
14 квітня, 01:30
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 12 квітня Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 12 квітня
12 квітня, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понищили фото, розбили вази та лампадки: у Рожищі невідомі вандали на кладовищі здійснили наругу над памʼяттю воїнів
Сьогодні, 14:38
 0
Бенгальські вогні, брелки, алкоголь: митрополит Михаїл про те, що дивного кладуть до великоднього кошика
Сьогодні, 14:13
 0
РФ знищила понад 600 церков та 67 священиків - Зеленський
Сьогодні, 13:43
 0
На Волині зʼявилось нове місто: як зміниться життя людей
Сьогодні, 13:16
 0
Благодатний вогонь прибув в Україну: святиня прямує з Волині до Києва
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8