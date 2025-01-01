Про що перед Великоднем мріють діти захисників на Волині. ВІДЕО





Спілкувались з дітьми під час майстеркласу з писанкарства, який провела майстриня Оксана Самчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діти, батьки яких захищали і продовжують захищати країну у лавах Волинського прикордонного загону, розповіли Суспільному про сімейні традиції святкування Пасхи, якими пам’ятають перші години повномасштабного вторгнення, про своїх батьків та те, чи мають вони силу мріяти, поки чекають найрідніших з фронту.Спілкувались з дітьми під час майстеркласу з писанкарства, який провела майстриня

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