Про що перед Великоднем мріють діти захисників на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:07
Діти, батьки яких захищали і продовжують захищати країну у лавах Волинського прикордонного загону, розповіли Суспільному про сімейні традиції святкування Пасхи, якими пам’ятають перші години повномасштабного вторгнення, про своїх батьків та те, чи мають вони силу мріяти, поки чекають найрідніших з фронту.
Спілкувались з дітьми під час майстеркласу з писанкарства, який провела майстриня Оксана Самчук.
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Спілкувались з дітьми під час майстеркласу з писанкарства, який провела майстриня Оксана Самчук.
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