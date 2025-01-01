Українські війська просунулися на Бєлгородщині, - Зеленський





Про це повідомив сам Зеленський, пише



За його словами, на території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили зону контролю.



Водночас на Курщині ЗСУ продовжували активність та зберігають позиції, додав Зеленський.



Що відбувається в Бєлгородській області



7 квітня президент України Володимир Зеленський підтвердив перебування українських військ у Бєлгородській області рф.



Ще в березні російські провоєнні Telegram-канали заявили, що українські війська здійснили механізовану атаку через російський кордон у Бєлгородській області поблизу населених пунктів Демидівка, Графівка та Мар’їно.



Зеленський уперше прокоментував ці заяви 19 березня. Однак тоді він прямо не підтвердив перебування українських військ на Бєлгородщині, сказавши лише, що підрозділи Сил оборони досі перебувають у Курській області, де перебуватимуть, «доки ця операція нам потрібна».



Згодом він заявив, що на тлі зусиль щодо запровадження режиму припинення вогню російський лідер володимир путін «намагається виграти час», готуючись до наступу на Сумську й Харківську області. За його словами, наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україні вдалося зірвати його завдяки Курській операції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський заявив про просування українських військ у Бєлгородській області росії.Про це повідомив сам Зеленський, пише Громадське За його словами, на території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили зону контролю.Водночас на Курщині ЗСУ продовжували активність та зберігають позиції, додав Зеленський.7 квітня президент Українипідтвердив перебування українських військ у Бєлгородській області рф.Ще в березні російські провоєнні Telegram-канали заявили, що українські війська здійснили механізовану атаку через російський кордон у Бєлгородській області поблизу населених пунктів Демидівка, Графівка та Мар’їно.Зеленський уперше прокоментував ці заяви 19 березня. Однак тоді він прямо не підтвердив перебування українських військ на Бєлгородщині, сказавши лише, що підрозділи Сил оборони досі перебувають у Курській області, де перебуватимуть, «доки ця операція нам потрібна».Згодом він заявив, що на тлі зусиль щодо запровадження режиму припинення вогню російський лідер володимир путін «намагається виграти час», готуючись до наступу на Сумську й Харківську області. За його словами, наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україні вдалося зірвати його завдяки Курській операції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію