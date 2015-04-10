Як курсуватиме громадський транспорт на Великдень у Луцьку





Про це Олександр Середа. Під час дії комендантської години, зазначив посадовець, громадський транспорт не курсуватиме.



На другий день свята, 21 квітня, громадський транспорт їздитиме у робочому режимі за стандартними графіками.



Довідково: відстежувати рух громадського транспорту онлайн жителі громади можуть у мобільному додатку "Сіті Кард", на сайті оператора "Сіті Кард" (Кабінет/Маршрути), на сайті EasyWay, мобільних застосунках EWay та City Bus.



Також слідкувати за рухом тролейбусів і маршруток можна безпосередньо на зупинках громадського транспорту, де для цього встановлені інформаційні табло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Великдень, 20 квітня, у Луцьку автобуси й тролейбуси будуть їздити за графіками вихідного дня. Це означає, що кількість рейсів зменшать.Про це Суспільному розповів заступник начальника міського відділу транспортуПід час дії комендантської години, зазначив посадовець, громадський транспорт не курсуватиме.На другий день свята, 21 квітня, громадський транспорт їздитиме у робочому режимі за стандартними графіками.відстежувати рух громадського транспорту онлайн жителі громади можуть у мобільному додатку "Сіті Кард", на сайті оператора "Сіті Кард" (Кабінет/Маршрути), на сайті EasyWay, мобільних застосунках EWay та City Bus.Також слідкувати за рухом тролейбусів і маршруток можна безпосередньо на зупинках громадського транспорту, де для цього встановлені інформаційні табло.

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