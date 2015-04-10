Як курсуватиме громадський транспорт на Великдень у Луцьку

Як курсуватиме громадський транспорт на Великдень у Луцьку
На Великдень, 20 квітня, у Луцьку автобуси й тролейбуси будуть їздити за графіками вихідного дня. Це означає, що кількість рейсів зменшать.

Про це Суспільному розповів заступник начальника міського відділу транспорту Олександр Середа. Під час дії комендантської години, зазначив посадовець, громадський транспорт не курсуватиме.

На другий день свята, 21 квітня, громадський транспорт їздитиме у робочому режимі за стандартними графіками.

Довідково: відстежувати рух громадського транспорту онлайн жителі громади можуть у мобільному додатку "Сіті Кард", на сайті оператора "Сіті Кард" (Кабінет/Маршрути), на сайті EasyWay, мобільних застосунках EWay та City Bus.

Також слідкувати за рухом тролейбусів і маршруток можна безпосередньо на зупинках громадського транспорту, де для цього встановлені інформаційні табло.

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Теги: Великдень, Луцьк, транспорт
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