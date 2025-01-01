20 квітня на Волині: гортаючи календар





Також сьогодні відзначає день народження начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук.



Окрім того, особисте свято сьогодні у депутата Боратинської сільської ради, заступника директора СГПП "Рать" Юрія Шумського.



Вітаємо їх, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.



Зичимо всім міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 квітня, християни святкують Великдень, який вважається найважливішим християнським святом.Також сьогодні відзначає день народження начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіОкрім того, особисте свято сьогодні у депутата Боратинської сільської ради, заступника директора СГПП "Рать"Вітаємо їх, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.Зичимо всім міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.

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