20 квітня на Волині: гортаючи календар

20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 20 квітня, християни святкують Великдень, який вважається найважливішим християнським святом.

Також сьогодні відзначає день народження начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук.

Окрім того, особисте свято сьогодні у депутата Боратинської сільської ради, заступника директора СГПП "Рать" Юрія Шумського.

Вітаємо їх, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.

Зичимо всім міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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