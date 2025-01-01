20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 20 квітня, християни святкують Великдень, який вважається найважливішим християнським святом.
Також сьогодні відзначає день народження начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук.
Окрім того, особисте свято сьогодні у депутата Боратинської сільської ради, заступника директора СГПП "Рать" Юрія Шумського.
Вітаємо їх, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.
Зичимо всім міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.
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Також сьогодні відзначає день народження начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук.
Окрім того, особисте свято сьогодні у депутата Боратинської сільської ради, заступника директора СГПП "Рать" Юрія Шумського.
Вітаємо їх, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.
Зичимо всім міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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