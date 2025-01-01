Зеленський погодився повністю припинити вогонь, якщо «повна тиша дійсно запанує»





Про це повідомив Зеленський, пише



За його словами, якщо зараз росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.



Зеленський пропонує продовжити «великоднє перемирʼя», якщо тиша справді запанує.



«Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Тож якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс», — заявив президент України.



Він зауважив, що поки, згідно з доповіддю Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.



«Тому довіри словам із москви немає. Ми надто добре знаємо, як москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь», — зазначив Зеленський.



Нагадаємо, глава рф володимир путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська рф «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».



Президент України Володимир Зеленський назвав заяву про «Великоднє перемирʼя» «черговою спробою путіна пограти з життями людей» і заявив, що зараз територією України шириться повітряна тривога.



BBC з посиланням на українського офіцера писало, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку «Великоднього перемир'я».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій рф, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».Про це повідомив Зеленський, пише Громадське За його словами, якщо зараз росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.Зеленський пропонує продовжити «великоднє перемирʼя», якщо тиша справді запанує.«Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Тож якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс», — заявив президент України.Він зауважив, що поки, згідно з доповіддю Головнокомандувача ЗСУ, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.«Тому довіри словам із москви немає. Ми надто добре знаємо, як москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь», — зазначив Зеленський.Нагадаємо, глава рф володимир путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська рф «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».Президент України Володимир Зеленський назвав заяву про «Великоднє перемирʼя» «черговою спробою путіна пограти з життями людей» і заявив, що зараз територією України шириться повітряна тривога.BBC з посиланням на українського офіцера писало, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку «Великоднього перемир'я».

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