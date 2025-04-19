Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення путіним «перемир'я»
19 квітня, 22:28
Ввечері 19 квітня Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення Путіним так званого "великоднього перемир'я".
Відео опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише LB.ua.
"Росія атакувала житловий будинок в Херсоні. "Перемир’я путіна", – написала радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.
Путін заявив, що РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня. Він начебто сказав, що надіється, що "українська сторона наслідуватиме приклад". Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.
Невдовзі президент Володимир Зеленський заявив, що "шахеди" в небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей.
Зі свого боку глава МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Путін – на 30 годин. Міністр сказав, що Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише LB.ua.
"Росія атакувала житловий будинок в Херсоні. "Перемир’я путіна", – написала радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.
Путін заявив, що РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня. Він начебто сказав, що надіється, що "українська сторона наслідуватиме приклад". Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.
Невдовзі президент Володимир Зеленський заявив, що "шахеди" в небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей.
Зі свого боку глава МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Путін – на 30 годин. Міністр сказав, що Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
зе-бандитська влада абсолютно неадекватна до пограбованних зе-клоуном пенсіонерів: Бандит Зеленський анонсував засідання РНБО на подальше трикратне обкрадання мізерних Пенсій, щоб пенсіонери не змогли собі купувати ліки та їжу і передчасно вимирали!!! Трикратний крадій мізерних пенсій клоун зеленський ЗЛОДІЙ!!!
Трикратний крадій мізерних пенсій зе-клоун злодійй!!! ahtyng-ahtyng МОДЕРАТОР чмо зе-клоуна!
Трикратний крадій мізерних пенсій зе-клоун злодійй!!! ahtyng-ahtyng МОДЕРАТОР чмо зе-клоуна!
Вибір редактора
Останні новини
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення путіним «перемир'я»
19 квітня, 22:28
Двоє волинян повернулися додому з російського полону
19 квітня, 21:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня
19 квітня, 20:00