Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення путіним «перемир'я»

Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення путіним «перемир'я»
Ввечері 19 квітня Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення Путіним так званого "великоднього перемир'я".

Відео опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише LB.ua.

"Росія атакувала житловий будинок в Херсоні. "Перемир’я путіна", – написала радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.

Путін заявив, що РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня. Він начебто сказав, що надіється, що "українська сторона наслідуватиме приклад". Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.

Невдовзі президент Володимир Зеленський заявив, що "шахеди" в небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей.

Зі свого боку глава МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Путін – на 30 годин. Міністр сказав, що Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню.

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Теги: Росія, війна
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Коментарі 3
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зе-бандитська влада абсолютно неадекватна до пограбованних зе-клоуном пенсіонерів: Бандит Зеленський анонсував засідання РНБО на подальше трикратне обкрадання мізерних Пенсій, щоб пенсіонери не змогли собі купувати ліки та їжу і передчасно вимирали!!! Трикратний крадій мізерних пенсій клоун зеленський ЗЛОДІЙ!!!
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Трикратний крадій мізерних пенсій зе-клоун злодійй!!! ahtyng-ahtyng МОДЕРАТОР чмо зе-клоуна!
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Трикратний крадій мізерних пенсій зе-клоун злодійй!!! ahtyng-ahtyng МОДЕРАТОР чмо зе-клоуна!
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