Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 20 квітня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 21-23° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 21-23° тепла.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза

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