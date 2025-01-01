Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 квітня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 21-23° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення путіним «перемир'я»
19 квітня, 22:28
Двоє волинян повернулися додому з російського полону
19 квітня, 21:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня
19 квітня, 20:00
Допомога під загрозою: у Трампа не планують нових постачань зброї Україні, - NYT
19 квітня, 19:30
У Луцьку волонтери готують для військових-вегетаріанців паски без яєць і дріжджів
19 квітня, 18:07
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня
18 квітня, 20:00
У Луцьку – новий температурний рекорд У Луцьку – новий температурний рекорд
18 квітня, 12:05
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 квітня
17 квітня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 квітня
15 квітня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські війська просунулися на Бєлгородщині, - Зеленський
Сьогодні, 04:11
 0
CNN: команда Трампа готує ще одну зустріч Віткоффа з росіянами
Сьогодні, 02:04
 0
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський погодився повністю припинити вогонь, якщо «повна тиша дійсно запанує»
19 квітня, 23:04
 0
Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення путіним «перемир'я»
19 квітня, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8