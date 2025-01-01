У Луцьку волонтери готують для військових-вегетаріанців паски без яєць і дріжджів

У Луцьку волонтери готують для військових-вегетаріанців паски без яєць і дріжджів
У Луцьку волонтери перед Великоднем готують для військових-вегетаріанців, які нині служать на передовій, паски без яєць і дріжджів.

Вегетаріанську випічку військовим передають щотижня, розповів Суспільному керівник волинського осередку міжнародної благодійної організації "Їжа Життя" Костянтин Драган. Перед Великоднем планують відправити на фронт більше сотні пасок.

Зі слів волонтерки Катерини Давидової, у вегетаріанській пасці не використовують яйця, дріжджі та желатин. Для великодньої випічки використовують кисломолочні продукти.

"Паска гарно підіймається разом з содою. Можна насолоджуватись цією паскою дуже довго, мої діти дуже люблять її і я кожен рік її печу. Мені такий варіант паски навіть смачніший, ніж з яйцями", — говорить волонтерка.

Також до вегетаріанської випічки додають різноманітні цукати і сухофрукти. Окрім молока та кефіру у тісто додають масло.

Один із тих, хто готує на волонтерській кухні — студент Петро. Він 15 років не вживає у їжу м'ясо, рибу і яйця. Хлопець каже: що має багато знайомих військовослужбовців-вегетаріанців і знає, що вони цінують посилки з відповідними стравами.

"В мене брат служить в ЗСУ, — додає Петро. — У день народження я йому передав торт вегетаріанський, але коли там різні бувають умови то не завжди їм виходить вегетаріанської дієти дотримуватись".

Від початку вторгнення волонтери волинського осередку міжнародної благодійної організації "Їжа Життя" відправили військовим понад 150 тисяч вегетаріанських кексів. Зі слів Костянтина Драгана, гроші на продукти жертвують небайдужі українці, надходять кошти і з-за кордону.

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Теги: військові, Пасха
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