На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Батюшкін

На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Батюшкін
Знову непоправна втрата у Ковельській громаді. Повідомили про загибель старшого навідника 2-го механізованого батальйону військової частини А7028, старшого солдата Батюшкіна Віктора Анатолійовича (17.11.1989 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

"Його життя обірвалося 17 квітня 2025 року в результаті удару FPV-дрона біля населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району на Донеччині.

Прощання з воїном відбудеться 21.04.2025 р. за наступним порядком:

▫️10.00 – літія біля будинку, де проживав Віктор, за адресою:

м.Ковель, вул. Симоненка,127;

11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,
після завершення – хода до центру міста;

12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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