На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Батюшкін
Сьогодні, 16:16
Знову непоправна втрата у Ковельській громаді. Повідомили про загибель старшого навідника 2-го механізованого батальйону військової частини А7028, старшого солдата Батюшкіна Віктора Анатолійовича (17.11.1989 р.н.).
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Його життя обірвалося 17 квітня 2025 року в результаті удару FPV-дрона біля населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району на Донеччині.
Прощання з воїном відбудеться 21.04.2025 р. за наступним порядком:
▫️10.00 – літія біля будинку, де проживав Віктор, за адресою:
м.Ковель, вул. Симоненка,127;
11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,
після завершення – хода до центру міста;
12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Його життя обірвалося 17 квітня 2025 року в результаті удару FPV-дрона біля населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району на Донеччині.
Прощання з воїном відбудеться 21.04.2025 р. за наступним порядком:
▫️10.00 – літія біля будинку, де проживав Віктор, за адресою:
м.Ковель, вул. Симоненка,127;
11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,
після завершення – хода до центру міста;
12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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