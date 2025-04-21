На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Батюшкін

Батюшкіна Віктора Анатолійовича (17.11.1989 р.н.).



Про це Ігор Чайка.



"Його життя обірвалося 17 квітня 2025 року в результаті удару FPV-дрона біля населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району на Донеччині.



Прощання з воїном відбудеться 21.04.2025 р. за наступним порядком:



▫️10.00 – літія біля будинку, де проживав Віктор, за адресою:



м.Ковель, вул. Симоненка,127;



11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,

після завершення – хода до центру міста;



12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову непоправна втрата у Ковельській громаді. Повідомили про загибель старшого навідника 2-го механізованого батальйону військової частини А7028, старшого солдата(17.11.1989 р.н.).Про це повідомив міський голова"Його життя обірвалося 17 квітня 2025 року в результаті удару FPV-дрона біля населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району на Донеччині.Прощання з воїном відбудеться 21.04.2025 р. за наступним порядком:▫️10.00 – літія біля будинку, де проживав Віктор, за адресою:м.Ковель, вул. Симоненка,127;11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,після завершення – хода до центру міста;12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію