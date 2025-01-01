Путін оголосив «великоднє перемир’я»

володимир путін заявив, що росія зупиняє бойові дії з 19 до 21 квітня.



Про це повідомляє пресслужба кремля, пише



Як стверджує путін, «великоднє перемир’я» почне діяти з 18:00 19 квітня й триватиме до 00:00 21 квітня.



У цей період російський лідер наказав «зупинити усі бойові дії», але додав, що війська рф «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».



Станом на 16:55 президент України Володимир Зеленський не коментував цю інформацію.



Нагадаємо, 11 березня Україна прийняла пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Однак, як розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, за цей час росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 «шахедів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава рфзаявив, що росія зупиняє бойові дії з 19 до 21 квітня.Про це повідомляє пресслужба кремля, пише Громадське Як стверджує путін, «великоднє перемир’я» почне діяти з 18:00 19 квітня й триватиме до 00:00 21 квітня.У цей період російський лідер наказав «зупинити усі бойові дії», але додав, що війська рф «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».Станом на 16:55 президент Українине коментував цю інформацію.Нагадаємо, 11 березня Україна прийняла пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Однак, як розповів міністр закордонних справ, за цей час росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 «шахедів».

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