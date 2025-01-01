Путін оголосив «великоднє перемир’я»

Путін оголосив «великоднє перемир’я»
Глава рф володимир путін заявив, що росія зупиняє бойові дії з 19 до 21 квітня.

Про це повідомляє пресслужба кремля, пише Громадське.

Як стверджує путін, «великоднє перемир’я» почне діяти з 18:00 19 квітня й триватиме до 00:00 21 квітня.

У цей період російський лідер наказав «зупинити усі бойові дії», але додав, що війська рф «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Станом на 16:55 президент України Володимир Зеленський не коментував цю інформацію.

Нагадаємо, 11 березня Україна прийняла пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Однак, як розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, за цей час росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 «шахедів».

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Теги: Росія, війна
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