У Луцьку встановлять напівпідземні смітники у 8 дворах. Адреси

У Луцьку встановлять напівпідземні смітники у 8 дворах. Адреси
ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» виготовляє проєктно-кошторисну документацію на встановлення напівпідземних контейнерів для збору твердих побутових відходів.

Про це misto.media повідомили в міськраді у відповіді на запит.

Напівпідземні контейнери для збору ТПВ хочуть встановити за адресами:

вул. В’ячеслава Хурсенка, 56;

перехрестя вул. Івана Огієнка та вул. Звитяжна (колишня Грибоєдова);

вул. 8-го Березня, 4—6;

вул. Ковельська, 1;

вул. Рогова, 43;

бульв. Івана Газюка, 5;

вул. Володимирська, 96;

просп. Соборності, 37-А.

Цього року облаштували 2 напівпідземні контейнери на просп. Соборності, 1-А за кошти ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».

Минулого року встановили 32 напівпідземні смітники за адресами:

вул. Потебні, 50;

вул. Любомира Гузара, 18 — 2 контейнери;

вул. Січова, 3;

вул. Сухомлинського, 2 — 2 контейнери;

вул. Загородня, 4 — 2 контейнери,

вул. В’ячеслава Чорновола, 2-В — 3 контейнери;

вул. Кравчука, 17;

вул. Захисників України, 47 — 2 контейнери;

просп. Відродження, 16 — 2 контейнери;

просп. Відродження, 10;

просп. Соборності, 9;

вул. Рівненська, 83 — 2 контейнери;

просп. Президента Грушевського, 22 — 2 контейнери;

вул. Грабовського, 11 — 2 контейнери;

вул. Героїв-добровольців, 1, 5;

вул. Писаревського, 4;

вул. 8-го Березня, 33 — 2 контейнери;

вул. Наливайка, 6 — 2 контейнери;

вул. Ветеранів, 1, 3;

просп. Волі, 10.

За кошти громади встановили 2 контейнери, вартість будівельних робіт — 437,755 тис. грн. Решту встановили коштом комунального підприємства.

Перед замовленням проєктно-кошторисної документації спеціалісти вивчають технічну можливість та доцільність встановлення контейнерів.

З проханням встановити напівпідземні смітники мешканці міста можуть звертатися у:

Луцьку міську раду (вул. Богдана Хмельницького, 19);

департамент ЖКГ (вул. Богдана Хмельницького, 40-А);

ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» (вул. Дубнівська, 64).

Вартість контейнера залежить від місця його встановлення та визначається кошторисною документацією.

Найменша вартість влаштування у Луцьку — 192,460 тис. грн, найбільша — 272,333 тис. грн.

Обслуговують сміттєві контейнери щодня.

Бюджетом громади на 2025 рік кошти на влаштування напівпідземних контейнерів для збору ТПВ не передбачені.

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Теги: Луцьк, смітники
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