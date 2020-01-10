У Луцьку встановлять напівпідземні смітники у 8 дворах. Адреси





Про це



Напівпідземні контейнери для збору ТПВ хочуть встановити за адресами:



вул. В’ячеслава Хурсенка, 56;



перехрестя вул. Івана Огієнка та вул. Звитяжна (колишня Грибоєдова);



вул. 8-го Березня, 4—6;



вул. Ковельська, 1;



вул. Рогова, 43;



бульв. Івана Газюка, 5;



вул. Володимирська, 96;



просп. Соборності, 37-А.



Цього року облаштували 2 напівпідземні контейнери на просп. Соборності, 1-А за кошти ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».



Минулого року встановили 32 напівпідземні смітники за адресами:



вул. Потебні, 50;



вул. Любомира Гузара, 18 — 2 контейнери;



вул. Січова, 3;



вул. Сухомлинського, 2 — 2 контейнери;



вул. Загородня, 4 — 2 контейнери,



вул. В’ячеслава Чорновола, 2-В — 3 контейнери;



вул. Кравчука, 17;



вул. Захисників України, 47 — 2 контейнери;



просп. Відродження, 16 — 2 контейнери;



просп. Відродження, 10;



просп. Соборності, 9;



вул. Рівненська, 83 — 2 контейнери;



просп. Президента Грушевського, 22 — 2 контейнери;



вул. Грабовського, 11 — 2 контейнери;



вул. Героїв-добровольців, 1, 5;



вул. Писаревського, 4;



вул. 8-го Березня, 33 — 2 контейнери;



вул. Наливайка, 6 — 2 контейнери;



вул. Ветеранів, 1, 3;



просп. Волі, 10.



За кошти громади встановили 2 контейнери, вартість будівельних робіт — 437,755 тис. грн. Решту встановили коштом комунального підприємства.



Перед замовленням проєктно-кошторисної документації спеціалісти вивчають технічну можливість та доцільність встановлення контейнерів.



З проханням встановити напівпідземні смітники мешканці міста можуть звертатися у:



Луцьку міську раду (вул. Богдана Хмельницького, 19);



департамент ЖКГ (вул. Богдана Хмельницького, 40-А);



ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» (вул. Дубнівська, 64).



Вартість контейнера залежить від місця його встановлення та визначається кошторисною документацією.



Найменша вартість влаштування у Луцьку — 192,460 тис. грн, найбільша — 272,333 тис. грн.



Обслуговують сміттєві контейнери щодня.



Бюджетом громади на 2025 рік кошти на влаштування напівпідземних контейнерів для збору ТПВ не передбачені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» виготовляє проєктно-кошторисну документацію на встановлення напівпідземних контейнерів для збору твердих побутових відходів.Про це misto.media повідомили в міськраді у відповіді на запит.Напівпідземні контейнери для збору ТПВ хочуть встановити за адресами:вул. В’ячеслава Хурсенка, 56;перехрестя вул. Івана Огієнка та вул. Звитяжна (колишня Грибоєдова);вул. 8-го Березня, 4—6;вул. Ковельська, 1;вул. Рогова, 43;бульв. Івана Газюка, 5;вул. Володимирська, 96;просп. Соборності, 37-А.Цього року облаштували 2 напівпідземні контейнери на просп. Соборності, 1-А за кошти ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».Минулого року встановили 32 напівпідземні смітники за адресами:вул. Потебні, 50;вул. Любомира Гузара, 18 — 2 контейнери;вул. Січова, 3;вул. Сухомлинського, 2 — 2 контейнери;вул. Загородня, 4 — 2 контейнери,вул. В’ячеслава Чорновола, 2-В — 3 контейнери;вул. Кравчука, 17;вул. Захисників України, 47 — 2 контейнери;просп. Відродження, 16 — 2 контейнери;просп. Відродження, 10;просп. Соборності, 9;вул. Рівненська, 83 — 2 контейнери;просп. Президента Грушевського, 22 — 2 контейнери;вул. Грабовського, 11 — 2 контейнери;вул. Героїв-добровольців, 1, 5;вул. Писаревського, 4;вул. 8-го Березня, 33 — 2 контейнери;вул. Наливайка, 6 — 2 контейнери;вул. Ветеранів, 1, 3;просп. Волі, 10.За кошти громади встановили 2 контейнери, вартість будівельних робіт — 437,755 тис. грн. Решту встановили коштом комунального підприємства.Перед замовленням проєктно-кошторисної документації спеціалісти вивчають технічну можливість та доцільність встановлення контейнерів.З проханням встановити напівпідземні смітники мешканці міста можуть звертатися у:Луцьку міську раду (вул. Богдана Хмельницького, 19);департамент ЖКГ (вул. Богдана Хмельницького, 40-А);ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» (вул. Дубнівська, 64).Вартість контейнера залежить від місця його встановлення та визначається кошторисною документацією.Найменша вартість влаштування у Луцьку — 192,460 тис. грн, найбільша — 272,333 тис. грн.Обслуговують сміттєві контейнери щодня.Бюджетом громади на 2025 рік кошти на влаштування напівпідземних контейнерів для збору ТПВ не передбачені.

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