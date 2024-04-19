Якою буде погода на Великдень у Луцьку та області: прогноз від синоптикині





Про це Василь Климюк.



З його слів, погодні умови в області цими вихідними зумовлюватиме циклон на заході Європи й переміщення теплого повітря з південних широт.



У суботу, 19 квітня, в області та Луцьку прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ. В області місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі 10-12° тепла, вдень 18-20° тепла. По області вночі буде 8-13° тепла, вдень 17-22° тепла.



У неділю, 20 квітня, на Волині передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-12° тепла, вдень 19-24° тепла.



Волинський синоптик Василь Климюк зазначив, що тепла та суха погода в регіоні збережеться до 24 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цими вихідними, зокрема на Великдень, на території Волинської області очікується похмура, але тепла погода. Температура сягатиме до 23 градусів тепла.Про це Суспільному розповів завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорологіїЗ його слів, погодні умови в області цими вихідними зумовлюватиме циклон на заході Європи й переміщення теплого повітря з південних широт.У суботу, 19 квітня, в області та Луцьку прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ. В області місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі 10-12° тепла, вдень 18-20° тепла. По області вночі буде 8-13° тепла, вдень 17-22° тепла.У неділю, 20 квітня, на Волині передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-12° тепла, вдень 19-24° тепла.Волинський синоптик Василь Климюк зазначив, що тепла та суха погода в регіоні збережеться до 24 квітня.

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