Якою буде погода на Великдень у Луцьку та області: прогноз від синоптикині

Якою буде погода на Великдень у Луцьку та області: прогноз від синоптикині
Цими вихідними, зокрема на Великдень, на території Волинської області очікується похмура, але тепла погода. Температура сягатиме до 23 градусів тепла.

Про це Суспільному розповів завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.

З його слів, погодні умови в області цими вихідними зумовлюватиме циклон на заході Європи й переміщення теплого повітря з південних широт.

У суботу, 19 квітня, в області та Луцьку прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ. В області місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі 10-12° тепла, вдень 18-20° тепла. По області вночі буде 8-13° тепла, вдень 17-22° тепла.

У неділю, 20 квітня, на Волині передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-12° тепла, вдень 19-24° тепла.

Волинський синоптик Василь Климюк зазначив, що тепла та суха погода в регіоні збережеться до 24 квітня.

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Теги: Великдень, погода
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