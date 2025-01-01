На Волині зіткнулися два автомобілі: 35-річна пасажирка померла у лікарні
Сьогодні, 11:00
На Волині в автопригодах 1 людина загинула та ще двоє у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у селищі Торчин та Луцьку.
Сьогодні вранці 53-річний водій автомобіля Subaru на автодорозі поблизу селища Торчин зіткнувся із зустрічним автомобілем Mercedes.
Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. 35-річна пасажирка Subaru від отриманих травм померла у лікарні. 30-річний водій іншого автомобіля не постраждав.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Учора близько 22:10 39-річний водій, керуючи автомобілем Skoda по вулиці Кравчука у Луцьку, здійснив зіткнення із 17-річною дівчиною, яка рухалась на самокаті по проїжджій частині у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Попередньо усі водії були тверезі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у селищі Торчин та Луцьку.
Сьогодні вранці 53-річний водій автомобіля Subaru на автодорозі поблизу селища Торчин зіткнувся із зустрічним автомобілем Mercedes.
Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. 35-річна пасажирка Subaru від отриманих травм померла у лікарні. 30-річний водій іншого автомобіля не постраждав.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Учора близько 22:10 39-річний водій, керуючи автомобілем Skoda по вулиці Кравчука у Луцьку, здійснив зіткнення із 17-річною дівчиною, яка рухалась на самокаті по проїжджій частині у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Попередньо усі водії були тверезі.
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