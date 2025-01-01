На Волині зіткнулися два автомобілі: 35-річна пасажирка померла у лікарні

На Волині в автопригодах 1 людина загинула та ще двоє у лікарні.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у селищі Торчин та Луцьку.Сьогодні вранці 53-річний водій автомобіля Subaru на автодорозі поблизу селища Торчин зіткнувся із зустрічним автомобілем Mercedes.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. 35-річна пасажирка Subaru від отриманих травм померла у лікарні. 30-річний водій іншого автомобіля не постраждав.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.Учора близько 22:10 39-річний водій, керуючи автомобілем Skoda по вулиці Кравчука у Луцьку, здійснив зіткнення із 17-річною дівчиною, яка рухалась на самокаті по проїжджій частині у зустрічному напрямку.Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Попередньо усі водії були тверезі.