На Волині зіткнулися два автомобілі: 35-річна пасажирка померла у лікарні

На Волині зіткнулися два автомобілі: 35-річна пасажирка померла у лікарні
На Волині в автопригодах 1 людина загинула та ще двоє у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у селищі Торчин та Луцьку.

Сьогодні вранці 53-річний водій автомобіля Subaru на автодорозі поблизу селища Торчин зіткнувся із зустрічним автомобілем Mercedes.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. 35-річна пасажирка Subaru від отриманих травм померла у лікарні. 30-річний водій іншого автомобіля не постраждав.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Учора близько 22:10 39-річний водій, керуючи автомобілем Skoda по вулиці Кравчука у Луцьку, здійснив зіткнення із 17-річною дівчиною, яка рухалась на самокаті по проїжджій частині у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Попередньо усі водії були тверезі.

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Теги: Волинь, ДТП
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