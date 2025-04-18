Росія та Україна готуються до нового обміну полоненими, - ЗМІ

Росія та Україна готуються до нового обміну полоненими, - ЗМІ
Росія та Україна можуть провести черговий обмін полоненими 19 квітня.

Про це пише LB.ua з посиланням на Sky News.

Обмін відбудеться за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. У межах домовленостей сторони мають передати по 246 полонених одна одній.

Окрім того, планується повернення ще 46 поранених військовослужбовців.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку України чи Росії наразі не було.

18 квітня Україна повернула тіла своїх 909 полеглих захисників.

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Теги: Росія, війна
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