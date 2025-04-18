Росія та Україна готуються до нового обміну полоненими, - ЗМІ
Сьогодні, 10:00
Росія та Україна можуть провести черговий обмін полоненими 19 квітня.
Про це пише LB.ua з посиланням на Sky News.
Обмін відбудеться за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. У межах домовленостей сторони мають передати по 246 полонених одна одній.
Окрім того, планується повернення ще 46 поранених військовослужбовців.
Офіційного підтвердження цієї інформації з боку України чи Росії наразі не було.
18 квітня Україна повернула тіла своїх 909 полеглих захисників.
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Про це пише LB.ua з посиланням на Sky News.
Обмін відбудеться за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. У межах домовленостей сторони мають передати по 246 полонених одна одній.
Окрім того, планується повернення ще 46 поранених військовослужбовців.
Офіційного підтвердження цієї інформації з боку України чи Росії наразі не було.
18 квітня Україна повернула тіла своїх 909 полеглих захисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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