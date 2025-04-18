Росія та Україна готуються до нового обміну полоненими, - ЗМІ





Про це пише



Обмін відбудеться за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. У межах домовленостей сторони мають передати по 246 полонених одна одній.



Окрім того, планується повернення ще 46 поранених військовослужбовців.



Офіційного підтвердження цієї інформації з боку України чи Росії наразі не було.



18 квітня Україна повернула тіла своїх 909 полеглих захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія та Україна можуть провести черговий обмін полоненими 19 квітня.Про це пише LB.ua з посиланням на Sky News.Обмін відбудеться за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. У межах домовленостей сторони мають передати по 246 полонених одна одній.Окрім того, планується повернення ще 46 поранених військовослужбовців.Офіційного підтвердження цієї інформації з боку України чи Росії наразі не було.18 квітня Україна повернула тіла своїх 909 полеглих захисників.

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