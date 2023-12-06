У відділеннях «Укрпошти» торгуватимуть ковбасою

У відділеннях «Укрпошти» торгуватимуть ковбасою
У відділеннях "Укрпошти" незабаром можна буде придбати ковбасні вироби. Так компанія хоче збільшити власні прибутки.

Про це розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський, - пише УНІАН.

Через скорочення кількості пенсіонерів в країні, "Укрпошта" втрачає дохід, оскільки доставка пенсій зараз формує до чверті доходів компанії. За словами Смілянського, він має план, як розвернути динаміку і знову наростити доходи.

Так, цього року "Укрпошта" скоротить свій штат на 13% та запустить власний банк, аптеку, мобільний додаток і закупить парк електробайків, щоб удвічі збільшити свою частку на ринку посилок і потіснити лідера – "Нову пошту".

Але найбільш неочікуваною новацією стане продаж ковбаси у поштових відділеннях. "Укрпошта" вже підписала договір з компанією МХП про реалізацію ковбасних виробів цього бренду, каже Смілянський.

За його словами, поки що йдеться про першу тестову партію. Директор Укрпошти відмовився називати обсяги та регіони, де будуть тестувати нову бізнес-нішу.

"Закупили першу партію їхніх ковбас, будемо пропонувати через поштову мережу. Це частина нашої стратегії підтримки українських виробників, для МХП – можливість зниження логістичних витрат", – розповів Смілянський.

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Теги: Україна, Укрпошта, продаж
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Коментарі 1
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Ха-ха , цирк , торгуватимуть без дотримання санітарних норм невідомо чим
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