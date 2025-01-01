Волинські школярі здобули медалі на всесвітніх змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Школярі з Волині вдало виступили на змаганнях світового рівня та здобули призові місця. Йдеться про Всесвітню Гімназіаду-2025, яка відбулася у сербському місті Златибор.
Змагання тривали з 4 по 13 квітня. Про це повідомила Юлія Семко на фейсбук-сторінці.
За нагороди змагалися більше 3500 спортсменів зі всіх континентів світу.
Вихованці СК "Фенікс" Володимирської ДЮСШ ім Зінкевича вибороли призові нагороди з боксу. Каліщук Єлизавета здобула срібло, Семко Давид та Білецький Богдан завоювали бронзові медалі.
Загалом серед всіх команд з боксу Україна посіла перше командне місце.
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Змагання тривали з 4 по 13 квітня. Про це повідомила Юлія Семко на фейсбук-сторінці.
За нагороди змагалися більше 3500 спортсменів зі всіх континентів світу.
Вихованці СК "Фенікс" Володимирської ДЮСШ ім Зінкевича вибороли призові нагороди з боксу. Каліщук Єлизавета здобула срібло, Семко Давид та Білецький Богдан завоювали бронзові медалі.
Загалом серед всіх команд з боксу Україна посіла перше командне місце.
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