Волинські школярі здобули медалі на всесвітніх змаганнях. ФОТО





Змагання тривали з 4 по 13 квітня. Про це повідомила Юлія Семко на фейсбук-сторінці.





За нагороди змагалися більше 3500 спортсменів зі всіх континентів світу.



Вихованці СК "Фенікс" Володимирської ДЮСШ ім Зінкевича вибороли призові нагороди з боксу. Каліщук Єлизавета здобула срібло, Семко Давид та Білецький Богдан завоювали бронзові медалі.



Загалом серед всіх команд з боксу Україна посіла перше командне місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школярі з Волині вдало виступили на змаганнях світового рівня та здобули призові місця. Йдеться про Всесвітню Гімназіаду-2025, яка відбулася у сербському місті Златибор.Змагання тривали з 4 по 13 квітня. Про це повідомилана фейсбук-сторінці.За нагороди змагалися більше 3500 спортсменів зі всіх континентів світу.Вихованці СК "Фенікс" Володимирської ДЮСШ ім Зінкевича вибороли призові нагороди з боксу.здобула срібло,тазавоювали бронзові медалі.Загалом серед всіх команд з боксу Україна посіла перше командне місце.

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