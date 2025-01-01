Волинські школярі здобули медалі на всесвітніх змаганнях. ФОТО

Волинські школярі здобули медалі на всесвітніх змаганнях. ФОТО
Школярі з Волині вдало виступили на змаганнях світового рівня та здобули призові місця. Йдеться про Всесвітню Гімназіаду-2025, яка відбулася у сербському місті Златибор.

Змагання тривали з 4 по 13 квітня. Про це повідомила Юлія Семко на фейсбук-сторінці.


За нагороди змагалися більше 3500 спортсменів зі всіх континентів світу.

Вихованці СК "Фенікс" Володимирської ДЮСШ ім Зінкевича вибороли призові нагороди з боксу. Каліщук Єлизавета здобула срібло, Семко Давид та Білецький Богдан завоювали бронзові медалі.

Загалом серед всіх команд з боксу Україна посіла перше командне місце.
Волинські школярі здобули медалі на всесвітніх змаганнях. ФОТО
Волинські школярі здобули медалі на всесвітніх змаганнях. ФОТО


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Теги: бокс, Всесвітня ГІмназіада-2025, Волинь, Володимир
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