За яких умов військових, які воюють з 2022 року, виводитимуть із фронту

За яких умов військових, які воюють з 2022 року, виводитимуть із фронту
Воїнів, які стали на захист України у 2022 роціна початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, виводитимуть із фронту. Проте, є умови.

Про це сказав перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час «Години запитань» до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

«Завершується напрацювання механізму в разі необхідного поступлення людського ресурсу для підготовки й заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій. Щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року», – cказав він.

За словами Гаврилюка, це відбудеться тільки тоді, коли буде людський ресурс для здійснення підготовки й заміни підрозділів, які воюють.

Генерал-лейтенант зазначив, що проводять роботу стосовно можливих способів покриття некомплекту військ на передових позиціях. Зокрема, для цього розглядають можливість створення підрозділів із військовослужбовців вікових категорій із 18 до 24 років, які прийшли в армію за контрактом.

«Крім того, відкриті рекрутингові центри, і проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. У нас на сьогодні вже діє понад 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться», – сказав Гаврилюк.

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Теги: Україна, війна, демобілізація, військовослужбовці
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